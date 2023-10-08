قصف من جنوب لبنان يستهدف موقعا إسرائيليا في مزارع شبعا

وطنا اليوم:أفادت تقارير صحفية عن سماع دوي انفجارات في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلتين جنوب لبنان اليوم الأحد.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قذائف مدفعية أطلقت من لبنان نحو مواقع للجيش الإسرائيلي، كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية تعليمات أعطيت للإسرائيليين بدخول المناطق المحصنة.

ونقلت رويترز عن مصادر أمنية أن القذائف التي أطلقت من لبنان أصابت موقعا عسكريا إسرائيليا في مزارع شبعا.

كما ذكر شهود عيان أن موقع رويسات العلم الإسرائيلي استهدف في تلال كفرشوبا بعدد من القذائف.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن الجيش الإسرائيلي شرع في قصف مدفعي على أهداف بجنوب لبنان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يصدر أمرا بإغلاق المنتجعات القريبة من الحدود مع لبنان.

أعلن حزب الله اللبناني في بيان الأحد، أن “مجموعات القائد عماد مغنية في المقاومة الإسلامية نفذت صباح الأحد هجوما على 3 مواقع ‏للاحتلال الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة

وأضاف في بيان أن هذه المناطق هي “موقع ‏الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم”، موضحا أن الهجوم كان بأعداد كبيرة من قذائف ‏المدفعية والصواريخ الموجهة وجرى إصابة المواقع إصابات مباشرة.