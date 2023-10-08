بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

قصف من جنوب لبنان يستهدف موقعا إسرائيليا في مزارع شبعا

منذ ساعة واحدة
قصف من جنوب لبنان يستهدف موقعا إسرائيليا في مزارع شبعا

وطنا اليوم:أفادت تقارير صحفية عن سماع دوي انفجارات في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلتين جنوب لبنان اليوم الأحد.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قذائف مدفعية أطلقت من لبنان نحو مواقع للجيش الإسرائيلي، كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية تعليمات أعطيت للإسرائيليين بدخول المناطق المحصنة.
ونقلت رويترز عن مصادر أمنية أن القذائف التي أطلقت من لبنان أصابت موقعا عسكريا إسرائيليا في مزارع شبعا.
كما ذكر شهود عيان أن موقع رويسات العلم الإسرائيلي استهدف في تلال كفرشوبا بعدد من القذائف.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن الجيش الإسرائيلي شرع في قصف مدفعي على أهداف بجنوب لبنان.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يصدر أمرا بإغلاق المنتجعات القريبة من الحدود مع لبنان.
أعلن حزب الله اللبناني في بيان الأحد، أن “مجموعات القائد عماد مغنية في المقاومة الإسلامية نفذت صباح الأحد هجوما على 3 مواقع ‏للاحتلال الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة
وأضاف في بيان أن هذه المناطق هي “موقع ‏الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم”، موضحا أن الهجوم كان بأعداد كبيرة من قذائف ‏المدفعية والصواريخ الموجهة وجرى إصابة المواقع إصابات مباشرة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:15

صحيفة عبرية: نحو 750 إسرائيليا في عداد المفقودين بعد هجوم حماس

09:54

مفاجأة.. محلل سياسي توقع الأحدث الجارية حاليا قبل عدة سنوات

09:39

الاحتلال: مستعدون لجميع السيناريوهات بعد توتر الأوضاع على الحدود مع لبنان

09:32

البنك الأردني الكويتي يبيع ما نسبته 66.97% من راس مال شركة بي اتش ام كابيتال – الإمارات

09:29

الإضراب يعم الضفة والاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف

09:20

256 شهيدا بينهم 20 طفلا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

08:55

تطورات معركة طوفان الأقصى اليوم الثاني والتسلسل الزمني للعملية

08:45

رئيس الموساد السابق: لم يكن لدينا أدنى فكرة عما يجري”

08:41

نتنياهو يحاول انقاذ نفسه ويتخذ قرارا مجنون

06:42

مدير تحرير وطنا اليوم للشرقية : الحكومة الاسرائيلية في وضع صعب والايام القادمة لن تكون هادئة

06:34

الصفدي ونظيره الامريكي يؤكدان على التنسيق والتشاور لوقف التصعيد

06:34

ماهو لواء نحال الذي قتل قائده في عملية “طوفان الاقصى”؟

وفيات
عاجل- رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت في ذمة اللهوفيات الجمعة 6-10-2023وفيات الخميس 5-10-2023وفاة المعمرة الأردنية جروة القرالة عن 106 أعوامحماة الزميل فارس خليفة في ذمة الله