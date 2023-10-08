تطورات معركة طوفان الأقصى اليوم الثاني والتسلسل الزمني للعملية

وطنا اليوم – تواصل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد لليوم الثاني على التوالي، معركة طوفان الأقصى، ردا على استمرار العدو الصهيوني في اعتداءاته بحق الفلسطينيين والمسجد الأقصى.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية في اليوم الثاني للعملية، الأحد 08 أكتوبر2023 حسب رصد وطنا اليوم :

04 : 12 ص | وزارة الصحة التابعة للعدو: ارتفع عدد المصابين في كيان العدو إلى 1590 منهم 19 موت سريري و293 بحالة خطرة بالإضافة لأكثر من 250 قتيل

11 : 12 ص | بعد قليل.. تصريح للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة

17 :12 ص | الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة: الكيان يواجه أزمة عميقة بعدما شاهد بأس رجالنا

17 :12 ص | الناطق العسكري باسم كتائب القسام: تهديد غزة وشعبها لعبة خاسرة واسطوانة مشروخة

17 :12 ص | الناطق العسكري باسم كتائب القسام: الجيش الإسرائيلي تساقط كالجراد أمام مقاتلينا

17 :12 ص| الناطق العسكري باسم كتائب القسام: أعداد الأسرى الإسرائيليين أضعاف مضاعفة مما يعتقد نتنياهو

17 :12 ص | الناطق العسكري باسم كتائب القسام: عملية طوفان الأقصى مستمرة دفاعا عن الأقصى والأسرى

17 :12 ص | الناطق العسكري باسم كتائب القسام: اسراكم موجودين بكل المحاور في قطاع غزة ، وسيجري عليهم ما يجري على أهالي قطاع غزة، وإياكم أن تخطئوا بالتقدير

23 : 12م | مصادر فلسطينية: سماع أصوات اشتباكات وانفجارات قرب قاعدة زيكيم العسكرية شمال قطاع غزة

25 : 12 ص | المتحدث باسم مستشفى رمبام الصهيوني: قبل دقائق تم نقل 8 جرحى بطائرة هليكوبتر من سوروكا معظمهم مصابون بطلقات نارية

27 : 12 ص| كتائب القسام : تواصل الاشتباكات بين مجاهدينا وقوات العدو الصهيوني في عدة محاور منها: موقع “صوفا” وكيبوتس “حوليت” ضمن معركة طوفان لأقصى

33 : 12 ص | وسائل اعلام فلسطينية: اشتباكات تدور بين الكوماندوز البحري للقسام وجنود العدو الصهيوني في محيط موقع زيكيم العسكري غرب بيت لاهيا

36 : 12 ص | مصادر فلسطينية: طائرات العدو الصهيوني تواصل تنفيذ غارات على أهداف متفرقة في قطاع غزة

37 : 12 ص |بعد قليل..مشاهد من اقتحام سرايا القدس لعدد من المواقع العسكرية ومستوطنات غلاف غزة ضمن معركة «طوفان الأقصى»

53 : 12 ص | مصادر فلسطينية: سلسلة غارات جوية يشنها طيران العدو الصهيوني على مناطق متفرقة في غزة

53 : 12 ص | مصادر فلسطينية: صافرات الإنذار تدوي في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة

56 : 12 ص | كتيبة طولكرم ( الرد السريع ) بحمد الله وتوفيقة تمكن مقاتلونا من استهداف حاجز نتسانيعوز والجنود المتمركزين بالمنطقه

59 : 12 ص | تونس: تنسيقية الأحزاب الديمقراطية التقدّمية والحزب الجمهوري ومنتدى القوى الديمقراطية، نعلن تنظيم مظاهرة، غدا الأحد 8 أكتوبر، بتونس العاصمة تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة

01 :01 ص |مصادر فلسطينية: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

05 : 01 ص | الرئاسة التونسية تعليقاً على تطورات فلسطين: المقاومة حق مشروع ليست اعتداء تذكّروا مذابح الاحتلال

05 : 01 ص | الرئاسة التونسية: نعبر عن وقوفنا الكامل وغير المشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني إثر عملية طوفان القدس

05 : 01 ص | الرئاسة التونسية: ندعو كل الضمائر الحية في العالم إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني

05 : 01 ص | الرئاسة التونسية: على العالم كله ألّا يتناسى مذابح العدوّ في الدوايمة وبلدة الشيخ ودير ياسين وكفر قاسم وخان يونس والمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، وغيرها

05 : 01 ص | الرئاسة التونسية: على العالم ألّا يتناسى مئات الآلاف من الذين هُجّروا من ديارهم وسُلبت منهم أراضيهم

05 : 01 ص | الرئاسة التونسية: ندعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته التاريخية لوضع حد للاحتلال الغاشم لكل فلسطين

05 : 01 ص | الرئاسة التونسية: ما تصفه بعض وسائل الإعلام بغلاف غزة هو أرض فلسطينية ترزح تحت الاحتلال الصهيوني منذ عقود

05 : 01 ص | الرئاسة التونسية: من حق الشعب الفلسطيني أن يستعيد الأراضي المحتلة وأن يستعيد كل أرض فلسطين

05 : 01 ص | الرئاسة التونسية: من حق الشعب الفلسطيني أن يقيم دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف

12 : 01 ص| القناة 12 الصهيونية: تجدد الاشتباكات في سديروت

12 : 01 ص| مصادر فلسطينية: سماع صوت إطلاق نار قرب حاجز دير شرف شمال غرب نابلس، وقوات الاحتلال تطلق قنابل مضيئة

12 : 01 ص| مصادر فلسطينية: طيران العدو الإسرائيلي يستهدف مكتب رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار

20 : 01 ص | مصادر فلسطينية: طائرات العدو الإسرائيلي تستهدف مدرسة المأمونية التابعة لوكالة “الأونروا” غرب مدينة غزة

24 : 01 ص | وسائل إعلام فلسطينية: انتشال شهيدة وإجلاء مصابين جراء القصف الأخير لمحيط ملعب فلسطين في قطاع غزة

25 : 01 ص | مصادر فلسطينية: المقاومة تطلق رشقات صاروخية جديدة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة

38 : 01 ص | وسائل إعلام العدو: تقديرات بوجود نحو 100 أسير إسرائيلي بينهم مدنيون وجنود وضباط في غزة

40 : 01 ص | مصادر فلسطينية : العدو الصهيوني يعترف بمقتل الملازم أور موزيس في قاعدة زيكيم برصاص المقاومين

42 : 01 ص | مصادر فلسطينية: غارات إسرائيلية متواصلة تستهدف مناطق متفرقة شمالي قطاع غزة

43 : 01 ص | وسائل اعلام العدو: الإعلان رسميا عن مقتل الرائد أور يوسف من وحدة المستعربين دوفدفان وهو من مستوطنة إيتمار

47 : 01 ص | مصادر فلسطينية: طاقم سفارة العدو الصهيوني يغادر الأردن الى الأراضي المحتلة خوفا من التظاهرات وردود الأفعال

53 : 01 ص | مصادر فلسطينية: طيران العدو الصهيوني يجدد قصفه لمدينة غزة

55 : 01 ص | وزارة الصحة الصهيونية : ارتفاع عدد قتلى الصهاينة إلى 350 قتيل على الأقل

06 : 02 ص | مصادر فلسطينية: طيران العدو الصهيوني يستهدف بنك الانتاج الاسلامي غرب قطاع غزة

06 : 02 ص | مصادر فلسطينية: كتائب القسام تواصل استهداف مواقع ومدن العدو الصهيوني بالصواريخ

08 : 02 ص| مصادر فلسطينية: زوارق العدو الصهيوني تستهدف ساحل السودانية شمال قطاع غزة بعدد من القذائف

17 :02 ص| مصادر فلسطينية: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة كرم ابو سالم على حدود قطاع غزة

22 : 02 ص | مصادر فلسطينية: طيران العدو الصهيوني يشن غارات على وسط مدينة غزة

26 : 02 ص | مصادر فلسطينية: صافرات الإنذار تدوي في عدة مستوطنات بغلاف غزة تزامنًا مع إطلاق رشقات صاروخية

26 : 02 ص | كتائب القسام تعلن استهداف عسقلان المحتلة بـ100 صاروخ رداً على استهداف البيوت الآمنة ضمن معركة طوفان الأقصى

30 : 02 ص | مصادر فلسطينية : المقاومة تطلق رشقات صاروخية كبيرة باتجاه مستوطنات غلاف غزة

34 : 02 ص | مصادر فلسطينية : غارة لطيران العدو الصهيوني تدمر مقر بنك الإنتاج في شارع عمر المختار بمدينة غزة

38 : 02 ص | مصادر فلسطينية : غارات صهيونية على مناطق متفرقة في قطاع غزة

40 : 02 ص | وسائل إعلام العدو: إصابة مباشرة لمستشفى برزيلاي في عسقلان بصاروخ

44 : 02 ص | المتحدث باسم جيش العدو يعلن منطقة فرقة غزة منطقة عسكرية مغلقة ويطلب من الجمهور توخي الحذر

48 : 02 ص | إذاعة العدو الصهيوني: إصابة 3 جنود أثناء إطلاق سراح رهينتين في أوفاكيم