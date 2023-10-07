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عال – قائد كتائب القسام : اعداد الاسرى اكثر باضعاف مما يعتقد الاسرائيليون

منذ ساعة واحدة
عال – قائد كتائب القسام : اعداد الاسرى اكثر باضعاف مما يعتقد الاسرائيليون

 

قائد كتائب القسام : اعداد الاسرى اكثر باضعاف مما يعتقد الاسرائيليون


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