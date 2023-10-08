ماهو لواء نحال الذي قتل قائده في عملية “طوفان الاقصى”؟

لواء ناحال أحد ألوية ما تسمى ب”النخبة” بجيش الاحتلال الإسرائيلي، ويسمى (نوعار حالوتزي لوحيم) أي شباب الطليعة المقاتلة (بالعبرية נח”ל) هي كتيبة مشاة في الجيش الإسرائيلي. تاريخيا، يشير الاسم إلى برنامج يجمع بين الخدمة العسكرية وإنشاء مستعمرات زراعية جديدة، عادة في مناطق “نائية”. إنشق البرنامج لاحقا إلى مشاريع تطوع ورفاه اجتماعي.

شارك اللواء في العديد من العمليات العسكرية والحروب، ومنها في حرب لبنان 1982 وحرب لبنان 2006، وضد الفلسطينين في الانتفاضة الأولى، وانتفاضة الأقصى، وحرب غزة، والحرب على غزة 2014 ، وعمليات أخرى.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن قائد لواء ناحال الذي لقي مصرعه هو المقدم يوناتان شتاينبرغ.