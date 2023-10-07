بيان صحفي صادر عن الحزب المدني الديمقراطي

وطنا اليوم-اجتمع اعضاء الحزب المدني الديمقراطي تحت التأسيس مساء اليوم لمتابعة التطورات والاحداث الاخيرة في الاراضي الفلسطينية وقطاع غزه واصدر الاعضاء بيان صحفي خلال الاجتماع مشيدين بالدور البطولي للمقاومة ومعربين عن الفخر والاعتزاز بالصمود والمقاومة الباسلة للشعب الفلسطيني في وجه الظلم والعدوان ودعم حقوقه المشروعه وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني مؤكدين على دعم الموقف الأردني الثابت الى جانب الشعب الفلسطيني. وتوافق اعضاء الحزب على تشكيل لجنة متابعة بالتشارك مع لجنة فلسطين في الحزب وانعقادها بشكل دائم لمتابعة التطورات على الاراضي الفلسطينية المحتلة وتاليا نص البيان؛-

بيان الحزب المدني الديمقراطي الأردني “تحت التأسيس” بشأن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

يدين الحزب المدني الديمقراطي الأردني “تحت التأسيس” بشدة الاعتداءات المتكرره التي يشنه الكيان الصهيوني على قطاع غزة، ويعبر عن استنكاره العميق للعنف والقمع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق.

ويحمّل الحزب الكيان الصهيوني المسؤولية عن التصعيد، نتيجة سياسة الغطرسة والظلم التي ينتهجها بحق الشعب الفلسطيني، ويطالب المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات الجسيمة للحقوق الإنسانية والقانون الدولي.

ويعبّر الحزب عن الفخر والاعتزاز بالصمود والمقاومة الباسلة للشعب الفلسطيني في وجه الظلم والعدوان، ويؤكد على ضرورة دعم حقوقه المشروعة ومنها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني .

ويدين الحزب سياسة الزيف وازدواجية المعايير في الموقف الدولي ويدعو المجتمع الدولي إلى التحلي بالنزاهة والعدالة في التعامل مع القضية الفلسطينية.

ويطالب بوضوح الموقف الرسمي العربي في التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني، ويدعو إلى وقف أي مساع نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ويؤكد الحزب على دعم الموقف الأردني الثابت في إدانة العدوان والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ويهيب بالأحزاب الأردنية ومنظمات المجتمع المدني أن تتخذ مواقف موحّده وواضحة وداعمة للعدالة وحقوق الشعب الفلسطيني.

المجد للمقاومة الفلسطينية والخلود للشهداء.