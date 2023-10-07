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صورته تصدرت مواقع التواصل …من هو الجنرال نمرود ألوني؟

منذ ساعة واحدة
صورته تصدرت مواقع التواصل …من هو الجنرال نمرود ألوني؟

 

وطنا اليوم –  تصدر مشهد أسر الجنرال الإسرائيلي، نمرود ألوني، خلال عملية طوفان الأقصى مواقع التواصل الاجتماعي. وأعلن رئيس المكتب السياسي لحركة لحماس، إسماعيل هنية، أسر قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي «ألوني» خلال عملية طوفان الأقصى .

ولاقى أسر «ألوني»، وهو يرتدي الملابس الداخلية ونضارة شمسية، تفاعل واسع من قبل مستخدمو مواقع التواصل. وفي هذا التقرير، يستعرض «المصري لايت»، أبرز المعلومات عن «نمرود ألوني»: . من مواليد 12 يوليو عام 1973، بقرية «عين كارم» بالقدس. . يعيش في مستوطنة «كيبوتس جونين»، على أرض قرية الغرابة الفلسطينية. . متزوج ولديه أربع بنات.


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