مسيرات في عموم المملكة دعما للمقاومة في فلسطين

وطنا اليوم – يستعد الشارع الأردني للخروج في مسيرات في عموم محافظات المملكة بعد صلاة العشاء اليوم السبت؛ دعما ومؤازرة للمقاومة الفلسطينية في عمليتها طوفان الأقصى. ودعت أحزاب سياسية وقوة حزبية لاعتصام حضره المئات من أبناء الشعب الأردني ظهر اليوم السبت أمام المسجد الكالوتي بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان، حيث آزر الحضور المقاومة الفلسطينية مباركين عملياتها النوعية التي أسفرت عن أسر أكثر من 35 جنديا صهيونيا وأوقعت مئات الجرحى وعشرات القتلى.

وتستعد الحشود الأردنية للمشاركة في مسيرات حاشدة في عموم محافظات المملكة بعد صلاة العشاء؛ بهدف تقديم الدعم والتضامن مع الفلسطينيين في حربهم ضد الاحتلال الصهيوني.

وتدعو قوى حزبية المواطنين الأردنيين إلى تلبية نداء الواجب والحشد للمشاركة في فعاليات الأردن “كنف بيت المقدس”، دعما للمقاومة الفلسطينية وابتهاجا بـ طوفان الأقصى وستقام فعاليات في المناطق التالية:

العاصمة عمان

جنوب عمان: فعالية بعد صلاة المغرب من أمام مسجد الإمام علي.

فعالية بعد صلاة المغرب من أمام مسجد الإمام علي. منطقة الهاشمي: بعد صلاة العشاء أمام مسجد عبد الله عزام.

بعد صلاة العشاء أمام مسجد عبد الله عزام. صويلح: فعالية بعد صلاة العشاء من أمام مسجد عبد الرحمن بن عوف.

فعالية بعد صلاة العشاء من أمام مسجد عبد الرحمن بن عوف. طبربور: فعالية بعد صلاة العشاء في محيط كشك الشرطة.

فعالية بعد صلاة العشاء في محيط كشك الشرطة. مخيم الوحدات: فعالية بعد صلاة العشاء أمام مسجد المدارس.

فعالية بعد صلاة العشاء أمام مسجد المدارس. حي نزال: فعالية غدا بعد صلاة العشاء من أمام مسجد نزال الكبير.

محافظة الزرقاء

فعالية بعد صلاة المغرب من أمام مسجد عمر بن الخطاب.

محافظة إربد

مخيم إربد: فعالية بعد صلاة العشاء من أمام مسجد المخيم.

فعالية بعد صلاة العشاء من أمام مسجد المخيم. مخيم الحصن: مسيرة بعد صلاة العشاء أمام مسجد عمر بن عبد العزيز.

مسيرة بعد صلاة العشاء أمام مسجد عمر بن عبد العزيز. حي التركمان: فعالية بعد صلاة العشاء.

فعالية بعد صلاة العشاء. فعالية بعد صلاة المغرب من أمام المسجد الهاشمي.

محافظة جرش

فعالية بعد صلاة المغرب في ساحة البلدية.

محافظة العقبة

فعالية بعد صلاة العشاء أمام المسجد الكبير.

محافظة الكرك

فعالية بعد صلاة المغرب في ساحة المقامات في المزار الجنوبي.

محافظة معان

فعالية بعد صلاة المغرب من أمام مسجد معان الكبير.