اصدرت جمعية جماعة الإخوان المسلمين بياناً أكدت فيه حق الشعب الفلسطيني في المقاومة وأن ما يجري هو الرد الطبيعي لتعنت الاحتلال الصهيوني وتعديه الصارخ على حرمة الزمان والمكان

كما أكدت الحق المشروع للمقاومة في اخراج المحتل عن كامل أرض فلسطين بعد ان استهتر الاحتلال بكل حق للشعب الفلسطيني تحت سمع ومرأى المجتمع الدولي

وفيمايلي نص البيان:

هذا بيان للناس

جمعية جماعة الإخوان المسلمين تؤكد حق الشعب الفلسطيني في المقاومة

وأن ما يجري هو الرد الطبيعي لتعنت الاحتلال الصهيوني وتعديه الصارخ على حرمة الزمان والمكان

يقول تعالى: “أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير”

نتابع تطورات الأحداث وما يجري على الساحة الفلسطينية، من انتصار المقاومة الباسلة في غزة الصمود وضربها لمعاقل الاحتلال الصهيوني، بعد أن آذى الاحتلال إخواننا في القدس وتعدى على حرمة الإنسان والمكان والزمان عدوانا منه وطمعا في تقسيم المسجد الأقصى وإعلان بناء الهيكل المزعوم. وفي هذا السياق نؤكد على التالي:

1- تأكيد الحق المشروع للمقاومة في اخراج المحتل عن كامل أرض فلسطين بعد ان استهتر الاحتلال بكل حق للشعب الفلسطيني تحت سمع ومرأى المجتمع الدولي الذي كرس بصمته حالة العدوان المستمر على شعبنا الفلسطيني. وأن الاحتلال بكل جرائمه اليومية وتعدياته لم يحرك ضمير العالم بينما تحرك العالم لكنه عندما سمع أن الاحتلال قد تأذى فعليا من قوة رد المقاومة الفلسطينية فقام يندد ويستنكر مساويا بين المجرم والضحية، وهذا يجعل العالم نفسه متناقضا مع نفسه منحازا سلفا لجانب الاحتلال الظالم الغاشم لأرض فلسطين.

2- أن الشعوب الحرة والإسلامية والعربية تقف صفا واحدا مع المقاومة الفلسطينية في حقها لتحرير الأرض والإنسان. وأن الشعب الأردني خصوصا يقف مع الأهل في فلسطين ايمانا منه بالواجب الشرعي والديني والإنساني، كما أنه يأتي تأكيدا لروابط اللحمة بين الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني.

3- أن معركة المقاومة والتحرير لأرض فلسطين قادمة بوعد الله ووعد رسوله، وأن ما نراه اليوم من جيش صهيوني إنما هو ضعيف لا يستقيم لساعة واحدة لحرب حقيقية، وهو كما وصفت المقاومة: نمر من كرتون. ما يلبث أن يسقط مع وجود الجهود الصادقة المخلصة.

المراقب العام لجمعية الاخوان المسلمين

المحامي محمد القطاونة.

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