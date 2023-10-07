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عاجل/وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن نتائج طلبات إساءة الاختيار والإنتقال

منذ ساعة واحدة
عاجل/وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن نتائج طلبات إساءة الاختيار والإنتقال

وطنا اليوم/ اعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  نتائج طلبات إساءة الاختيار والإنتقل من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة حيث بلغ عدد هذه الطلبات (654) طلب، للتعرف على نتيجة طلب الإنتقال الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:
https://www.admhec.gov.jo/BasicAnnouncement22.aspx
وعلى الطلبة الذين تمت الموافقة لهم على الإنتقال متابعة الإعلانات الصادرة عن الجامعات المعنية للتعرف على مواعيد إستكمال إجراءات التسجيل.


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