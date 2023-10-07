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انجاز جديد يسجل لأحد باحثي جامعةفيلادلفيا

منذ ساعة واحدة
انجاز جديد يسجل لأحد باحثي جامعةفيلادلفيا

وطنا اليوم/  تم تصنيف الدكتور بران كيشور ديب الأستاذ في كلية الصيدلة و المتخصص في الكيمياء الصيدلية الطبية في جامعة فيلادلفيا كواحد من أفضل 2٪ من الباحثين في العالم من عام 2020 إلى 2023 ضمن فئة السنة الواحدة ضمن تصنيف جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة ونشرتها دار النشر إلسي فير. الدكتور بران كيشور يعمل مع جامعة فيلادلفيا منذ عام 2016 وهو باحث نشط، ولديه أكثر من 10 سنوات من الخبرة في التدريس الأكاديمي والبحث. يعتبر مجال بحثه من المجالات الهامة جداً حيث يتضمن تصميم الأدوية بمساعدة الحاسوب، وتخليق واكتشاف كيانات كيميائية جديدة مثل مضادات مستقبلات الأدينوزين، ومضادات الالتهاب، ومضادات للسل، ومضادات للسرطان. الدكتوركيشور حاز على العديد من المنح وجوائز بحثية وطنية ودولية متنوعة، ولديه أكثر من 135 منشورًا بما في ذلك أبحاث ومراجع وفصول كتب في مجلات دولية مرموقة تم مراجعتها بواسطة الأقران. كما قام بتحرير كتاب ومشاركة تحرير العديد من القضايا الموضوعية كمحرر ضيف مدعو. وبهذه المناسبة تفخر الجامعة ممثلة بالأستاذ الدكتور عبدالله الجراح رئيس الجامعة و الدكتور يزن البطاينة عميد كلية الصيدلة بإنجازاته وتتمنى له التوفيق في جميع مساعيه المستقبلية.


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