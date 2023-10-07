بحث تسهيل إجراءات استقبال وتوديع المجموعات السياحية

وطنا اليوم/ بحث أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، مع الجهات المسؤولة في مجموعة المطار وممثلين عن وزارة النقل وهيئة تنشيط السياحة، إجراءات تسهيل الحركة للمجموعات السياحية وبروتوكولات الدخول الى المطار.

وأكد حجازين خلال اللقاء أهمية تنظيم عملية استخراج التصاريح الكترونياً للتسهيل على مندوبي المكاتب السياحية و تقديم التسهيلات اللازمة من أجل خدمة القطاع السياحي.

وقال في بيان للوزارة اليوم السبت،” إن الموسم السياحي يبشر بقدوم اعداد كبيرة من السياح وعليه يجب أن يتم تنظيم آلية استخراج تصاريح المطار بالتنسيق مع الأجهزة المختصة وجمعية المكاتب السياحية”.

وأشار الدكتور حجازين، الى اهمية مشروع المنافست الإلكتروني الذي جرى بدأ العمل به في بداية شهر أيلول الماضي، لافتاً الى أن العمل جارٍ بالتعاون مع وزارة الداخلية وإشراف من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على ربط المنافست بالتأشيرة الالكترونية، حيث أنه من المتوقع الانتهاء من عملية الربط بداية شهر تشرين الثاني من العام الحالي.