بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الخارجية الاردنية تدعو الى وقف التصعيد في غزة ومحيطها

منذ 27 ثانية
الخارجية الاردنية تدعو الى وقف التصعيد في غزة ومحيطها

وطنا اليوم- عمّان، ٧ تشرين الأول، ٢٠٢٣ – أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، ضرورة وقف التصعيد الخطير في غزة ومحيطها، وحذرت من الانعكاسات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يهدد بتفجر الأوضاع بشكل أكبر، خصوصاً في ضوء ما تشهده مدن ومناطق في الضفة الغربية من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية على الشعب الفلسطيني وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.

وحذرت الوزارة في بيان من تبعات هذا التصعيد على كل جهود تحقيق التهدئة الشاملة، وأكدت ضرورة ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

وأكدت الوزارة أن تصاعد العنف بكل أشكاله واستمرار التصعيد سيؤديان إلى ما هو أسوأ وسينعكسان سلباً على الجميع. وشددت على أن إيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، وبما ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل ووقف الإجراءات الإسرائيلية التي تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، هو السبيل الوحيد لوقف التدهور وتحقيق الأمن للجميع.

إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يجري اتصالات مكثفة مع نظراء إقليميين ودوليين له لبحث تحرك دولي عاجل وفاعل لوقف التصعيد بكل أشكاله وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة، ولوقف جميع الإجراءات الاستفزازية التي تكرس الاحتلال وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتدفع باتجاه التصعيد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:10

بيان صادر عن عضوي مجلس نقابة الصحفيين المفصولين القبيلات وبرية: “طـُـوفــــان الأقــصــى” ملحمة بطولية

15:04

تجارة الأردن تطرح قضايا القطاع التجاري والخدمي أمام وزير الصناعة

15:00

المرصد العمالي يحذر من استمرار تراجع شروط العمل في الأردن المرصد العمالي: سياسات التشغيل المطبقة غير فعالة في مكافحة البطالة

14:56

طائرات الاحتلال تصيب عددا من الصحفيين جنوب قطاع غزة

14:47

بكلمات مؤثرة العضايلة ينعى البخيت

14:30

Palestinian fighters capture Israeli major general Nimrod Aloni

14:24

مواقع التواصل تتداول صور لجنرال اسرائيلي وقع في الاسر من هو هذا الجنرال ؟

14:11

كوهين وادراعي غردوا بنفس التغريدات وصدمة دامت 3 ساعات على صفحاتهم

14:10

حزب ارادة: نؤيد ما تقوم به المقاومة وندين العدوان الاسرائيلي

14:07

الحزب الوطني الدستوري يقف الى جانب المقاومة الفلسطينية

13:57

رئيس وأسرة “الأردنية” ينعون “البخيت”

13:43

رسميا الاعلان عن تفاصيل أسر عدد من جنود الاحتلال خلال معركة “طوفان الأقصى”

وفيات
عاجل- رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت في ذمة اللهوفيات الجمعة 6-10-2023وفيات الخميس 5-10-2023وفاة المعمرة الأردنية جروة القرالة عن 106 أعوامحماة الزميل فارس خليفة في ذمة الله