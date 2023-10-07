مواقع التواصل تتداول صور لجنرال اسرائيلي وقع في الاسر من هو هذا الجنرال ؟

وطنا اليوم – تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا قيل انها للجنرال نمرود الوني تم اسره اثناء عملية للمقاومة صباح السبت في مستوطنات غلاف غزة وظهرت صور نمرود وهو مرتديا لملابسه الداخلية اثناء القبض عليه من قبل عناصر من المقاومة الفلسطينية .

ويعتبر الجنرال نمرود ألوني، مسؤول عن تحقيقا عمليًًا ومنهجيا في واقعة مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين على الحدود المصرية، على يد المجند المصري الشهيد محمد صلاح، ليتساءل البعض عن ألوني، وخلفيته العسكرية، وسر اختياره.

اسم ألوني ليس غريبًا على المتابع للشأن الإسرائيلي والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينين، بل إنه يعد من أكثر المكروهين في لبنان، وفلسطين عمومًا، وقطاع غزة خصوصًا كونه قائد لفرقة غزة بالمنطقة الجنوبية، والتي ترتكب يوميًا مجازر وانتهاكات في الشباب والنساء وكبار السن وحتى الأطفال في القطاع المحاصر.

نمرود ألوني، والمولود في عام 1973، بقرية عين كارم بالقدس المحتلة، كان عاملًا رئيسيًا في عديد الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في حق الفلسطينيين منذ التحاقه بجيش الاحتلال في عام 1991، حيث خدم بسلاح المظليين لسنوات، قبل تعيينه قائدًا للكتيبة 35 بسلاح المظليين، التابعة لفرقة النار، والتي شاركت في الأحداث جنوب لبنان، ما بين عامي 1998و1999.

الهزيمة في حرب لبنان

استمر ألوني في التقدم داخل جيش الاحتلال حتى عين قائدًا لسيرت المظليين (الوحدة الخاصة) ما بين عامي 2001 و2002، وشارك خلالها في أحداث انتفاضة الأقصى بالضفة الغربية ليكون مشاركًا رئيسيًا في كل الانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال خلال تلك الفترة.

وفي عام 2005 تم ترفيعه لرتبة مقدم، وتعيينه قائدًا لكتيبة الجوالة بسلاح المظليين، وشارك خلالها في حرب لبنان الثانية 2006، وخلال الحرب التي استمرت 34 يومًا، مُني الجيش الإسرائيليّ بهزائم كبيرةٍ هزّت دولة الاحتلال، قيادةً أمنيّةً وسياسيّةً ومواطنين.