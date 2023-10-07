الحزب الوطني الدستوري يقف الى جانب المقاومة الفلسطينية

وطنا اليوم/ بيان صادر عن الحزب الوطني الدستور

الحزب الوطني الدستوري يؤكد على وقوفه إلى جانب المقاومة الفلسطينية والعملية العسكرية التي جسدتها إرادة الشعب العربي الفلسطيني ضد قوات الإحتلال الإسرائيلي التي تمارس القتل اليومي للفلسطيين وتدمير البيوت واستلاب الأرض الفلسطينية للمتطرفين الذين يمارسون الإرهاب المنظم ضد الشعب العربي الفلسطيني بحماية قوات الاحتلال البغيض ورعاية حكومته الدينية المتطرفة، وبهذه الإنتهاكات والتدنيس اليومي للحرم القدسي الشريف والأقصى المبارك،

إن المقاومة الفلسطينية العسكرية، حق مشروع كفلته شرائع السماء والقوانين الدولية للدفاع عن شعب يرزح تحت الإحتلال حتى يزول هذا الإحتلال القائم برعاية دولية وعلى مدى العقود، وهو كيان مارق على كافة القوانين الدولية وقرارات هيئة الأمم ومجلس الأمن الدولي .

ويطالب الحزب الدستوري الدول العربية بوقف كافة أشكال العلاقات مع كيان الإحتلال، وعلى العالم أن يتحمل مسؤولياته الدولية والعمل على إنهاء الإحتلال، وقيام دولة فلسطينية كاملة السيادة والإستقلال على التراب الوطني الفلسطيني بعاصمتها القدس

الحزب الوطني الدستوري