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رسميا الاعلان عن تفاصيل أسر عدد من جنود الاحتلال خلال معركة “طوفان الأقصى”

منذ ساعة واحدة
رسميا الاعلان عن تفاصيل أسر عدد من جنود الاحتلال خلال معركة “طوفان الأقصى”

 

وطنا اليوم –  أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) اليوم السبت، أسرها عددا من جنود الاحتلال، خلال معركة “طوفان الأقصى”.

وبثت “القسام” مشاهد لأسر بعض الجنود من داخل مستوطنات غلاف غزة، بعد السيطرة على مواقع عسكرية إسرائيلية صباح اليوم.

واليوم، أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، بدء عملية “طوفان الأقصى”، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

وأفادت مصادر فلسطينية محلية بأسر جنود إسرائيليين ونقل عدد منهم إلى داخل غزة بينهم قتلى، في حين قالت الإذاعة الإسرائيلية إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسرت 35 إسرائيليا حتى الآن.

ويخوض مقاتلو كتائب القسام منذ صباح اليوم السبت حرب شوارع في مستوطنات غلاف قطاع غزة بعد أن عبروا السياج الأمني، فيما تحدث إعلام الاحتلال عن عدد كبير من القتلى والجرحى بين الجنود والمستوطنين.


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