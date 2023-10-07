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مصر تبدأ اتصالات دولية لوقف التصعيد في غزة

منذ ساعتين
مصر تبدأ اتصالات دولية لوقف التصعيد في غزة

 

وطنا اليوم – قالت وزارة الخارجية المصرية، أن وزيرها سامح شكري، بدأ اليوم السبت، اتصالات “مكثفة مع نظرائه وعدد من المسؤولين الدوليين للعمل على وقف التصعيد الجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وأوضح الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في تصريحات تلقتها “قدس برس”، أن شكري أجرى اتصالا مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي “حيث أكد الوزير شكري على أهمية وقف التصعيد الجاري وممارسة ضبط النفس من جميع الأطراف، لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر وخيمة”.

وشدد المتحدث المصري على أن بلاده “تقوم باتصالات مكثفة على كافة المستويات لاحتواء الأزمة الحالية”، كاشفاً أن الاتصالات التي يجريها وزير الخارجية في هذا الشأن “تتركز على الأطراف الدولية ذات التأثير، لضمان توحيد الجهود واتساقها وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل التوتر وعدم الاستقرار، والحيلولة دون خروج الوضع عن السيطرة” وفق قوله.


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