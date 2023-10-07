حزب المستقبل والحياة الاردني.. ما يقوم به الاحتلال جريمة ..

بيان صادر عن حزب المستقبل والحياة الاردني

وطنا اليوم- يحذر حزب المستقبل والحياة الاردني من استمرار هجمات قطعان المستوطنين المدججين بالسلاح على أخوتنا الفلسطينيين ، وبحماية من قوات الاحتلال الصهيوني، ويعتبر الحزب ان ما يقوم به الإحتلال من قتل للعزل، دون أن يعير اي قيمة لأي مواثيق او عهود او اتفاقيات ماهو إلا جريمة بحق أخوتنا تستدعي سرعة العمل وعلى جميع الأصعدة..

وعلى منظمة العمل الاسلامي وجامعة الدول العربية ان تقوم بما يمليه عليها دينها وقوميتها من واجب الدفاع عن أخوتنا العزل والمحاصرين ومنذ عشرات السنوات.

أننا في حزب المستقبل والحياة الاردني ننظر بعين الأسى والاستنكار لكل الأفعال الإجرامية الصهيونية الهلكوستية، ومحاولات تغير الواقع في القدس الشرقية، كما نستنكر منع جنود الاحتلال البغيض للكثير من المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي.

كما ويرى الحزب ، ان إطلاق العنان لقطعان المستوطنين العنصريين والمسلحين، وتشجيعهم على مهاجمة المدن الفلسطينية، وتدمير ممتلكاتهم، وإطلاق النار عليهم بدم بارد ، ماهو الا امتداد لسياسات التطهير العنصري، وعلى طريقة العصابات الصهيونية المجرمة في بدايات الإحتلال الفاشي ..

كما ويوجه الحزب رسالة إلى علماء الأمة وجماهيرها بالقول: ان القدس والمسجد الأقصى في خطر حقيقي وداهم ومصيري، وعليهم أن يحملوا لواء الضغط على حكوماتهم واجبارها على اتخاذ خطوات عملية لوقف حالة التمادي والإسراف والإيغال الصهيوني في الدم الفلسطيني، وكفى تهاون وتواطؤ بحق الأقصى والقدس وفلسطين..

كما ويشد حزب المستقبل والحياة الاردني على يد المقاومة، داعين الجميع الى دعمها والشد من ازرها ..

ونحن في الحزب، نعتبر أن درب التحرير لا يمر دون تضحيات وشهادة.. وبهذه المناسبة نترحم على ارواح جميع من استشهدوا دفاعا عن مقدساتنا واقصانا وعن أرضنا وأهلنا في فلسطين محتسبينهم عند الله في عليين.

حزب المستقبل والحياة الاردني

6 / 10 / 2023 م