 كلية طب الأسنان في جامعة عمان الأهلية تستضيف الدكتورالسرطاوي

وطنا اليوم-استضافت كلية طب الاسنان في جامعة عمان الاهلية الاستشاري في المركز الأردني البريطاني التخصصي في جراحة تجميل وترميم الوجه والفكين الدكتور محمد أمين العالم السرطاوي ، حيث استقبل ضيف الجامعة نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود بحضور عميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور يزن حسونة.

وتهدف هذه الزيارة الى الاستفادة من خبرات الدكتور السرطاوي في مجال طب وجراحة الفم والأسنان، حيث تم اصطحاب الدكتور السرطاوي في جولة على كلية طب الأسنان ومرافق الكلية والمختبرات والتجهيزات التي تخدم العملية التعليمية والبحثية.

وأشاد السرطاوي بالبنية التحتية والتجهيزات التي تضمها كلية طب الأسنان في جامعة عمان الأهلية سواء للمرحلة التعليمية أو السريرية التدريبية، واتسام الخطة الدراسية بالحداثة، وتميز الكادر الأكاديمي التي قامت الجامعة باستقطابهم من مختلف دول العالم ممن يتمتعون بسمعة اكاديمية وبحثية وخبرات عملية متميزة.

كما أبدى الدكتور السرطاوي اعجابه باختيار مبتعثين جامعة عمان الأهلية والذين تم ايفادهم لنيل الدرجات التخصصية في أفضل جامعات العالم مثل :ULC ، Kings college، مانشستر(بريطانيا)، ku Leuven ( بلجيكا) ،Justus Liebig (المانيا)،جامعة بوسطن (أمريكا) وجامعة NYSU بافلو (أمريكا) وجامعة فيينا الطبية (النمسا) .

وتعد كلية طب الاسنان الكلية الأحدث في جامعة عمان الأهلية والتي أنشئت تلبية للحاجة الماسة لهذا التخصص في المجتمع المحلي والإقليمي والعالمي، حيث تم تجهيزها بأحدث المختبرات والتجهيزات لتكون الكلية منارة ومرجعا بين الكليات المتخصصة في الأردن والوطن العربي والعالم، ووجهة أولى للطلبة الراغبين بالتميز في تخصص طب الأسنان.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور محمد السرطاوي حاصل على درجة الدراسات العليا في جراحة الوجه والفكين / لندن، وزميل كلية الجراحين الملكية /دبلن، رئيس لجنة الدراسات العليا / المجلس الطبي الأردني، رئيس جمعية جراحي الوجه والفكين الأردنية سابقا لدورتين، نائب رئيس لجنة التعليم الطبي المستمر / المجلس الطبي الأردني سابقا، عضو لجنة امتحان البورد الأردني لجراحة الوجه والفكين سابقا لعدة دورات، رئيس المركز الأردني البريطاني لجراحة الوجه والفكين، عضو جمعية الوجه والفكين العالمية، عضو جمعية الوجه والرأس الأوروبية. وانتخب مؤخراً رئيساً للجنة مناهج اختصاص جراحة الوجه والفكين في المجلس الطبي العربي.