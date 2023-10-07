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وزير دفاع اسرائيل يستدعي قوات الاحتلال بعد ضربة القسام المباغتة والموجعة

منذ 52 ثانية
وزير دفاع اسرائيل يستدعي قوات الاحتلال بعد ضربة القسام المباغتة والموجعة

وطنا اليوم- أوعز وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت،اليوم السبت ، باستدعاء قوات الاحتياط في الجيش بشكل واسع.
وقال غالانت في تصريحات لاذاعة الجيش (جالي تساهل) ان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) سيعقد اجتماعا عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم .
وبحسب الاذاعة ، سيلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع رئيس المعارضة، يائير لبيد، عند الساعة الرابعة من عصر اليوم.


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