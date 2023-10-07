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إنزال جوي داخل مستوطنات الغلاف والقسام تكشف عن “سرب صقر”

منذ دقيقة واحدة
إنزال جوي داخل مستوطنات الغلاف والقسام تكشف عن “سرب صقر”

 

وطنا اليوم –  فاجأت كتائب “القسام”، الجناح العسكري لـ”حماس”، الاحتلال الإسرائيلي، في عملية “طوفان الأقصى”، بكتيبة جوية أطلق عليها “سرب صقر” توغلت داخل الأراضي المحتلة، عبر مركبات شراعية.

وتظهر الصور التي نشرتها كتاب “القسام”، مجموعة من المظليين الذين ينطلقون عبر مركبات شراعية، ويهبطون جوا إلى داخل مستوطنات الغلاف، مزودين بالأسلحة الرشاشة.

ويعتبر “سرب صقر” مفاجأة كبيرة لقوات الاحتلال، ويستخدم للمرة الأولى في العمليات ضد الاحتلال، بعد التوغل البري وعبر الأنفاق، إلى جانب الضفادع البشرية، والقصف الصاروخي.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فجر السبت، عملية “طوفان الأقصى” ضد الاحتلال الإسرائيلي، واستهدفت في الضربة الأولى المطارات والمواقع العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي.

وأكد القائد العام لكتائب القسام، محمد الضيف، بدء عملية “طوفان الأقصى” قائلا: “قررنا أن نضع حدا للانتهاكات الإسرائيلية للاعتداءات على المسجد الأقصى”، مؤكدا أن المرحلة الأولى شهدت إطلاق 5000 قذيفة وصاروخ باتجاه مواقع ومستوطنات الاحتلال.

وشدد الضيف على أنه آن الأوان لأن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال، داعيا إلى مشاركة كل الجبهات في الانخراط والالتحام في المعركة ضد الاحتلال.


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