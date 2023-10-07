من نحن
ارسل خبرا
watananews@gmail.com
سياسة الخصوصية
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
بحث
أخر المستجدات
12:07
عاجل – مصر تدعو إلى تدخل دولي لوقف التصعيد في فلسطين
12:03
تيسير خالد : ما يحدث على حدود وفي غلاف قطاع غزة نتيجة منطقية لغطرسة العدو
12:00
عاجل – رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “شنت حماس هجومًا قاتلًا مفاجئًا ضد دولة إسرائيل وضد مواطنيها. نحن في حالة حرب وسننتصر فيها”.
11:49
تعديل مسمى كلية الآداب والفنون في جامعة فيلادلفيا الى كلية الآداب والعلوم التربوية
11:45
“الجيل الخامس”… نقطة فارقة في أساليب التعليم والتعلُم
11:40
اختيار الدكتور يوسف الشواربة عضوا في المجموعة الخاصة بالحكومات المحلية والاقليمية
11:09
مواقع عبرية: تسلل مسلحين من غزة لإسرائيل مع إطلاق وابل من الصواريخ تجاه مناطق متفرقة بإسرائيل
10:56
Gaza Declares War | Surprise Infiltration, Massive Barrages Shock Israel; Several Killed, Hundreds Wounded, Unknown Number of Hostage
10:47
هنية : العملية لن تتوقف عند هذا الحد
10:39
الاعلام العبري : المستوطنيين يصيحون “نحن نذبح هنا ولا يوجد جيش.. لقد تم التخلي عنا”
الرئيسية
عربي دولي
عاجل – مصر تدعو إلى تدخل دولي لوقف التصعيد في فلسطين
منذ 12 ثانية
مصر تدعو إلى تدخل دولي لوقف التصعيد في فلسطين
تابعنا على تطبيق نبض
تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:03
تيسير خالد : ما يحدث على حدود وفي غلاف قطاع غزة نتيجة منطقية لغطرسة العدو
12:00
عاجل – رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “شنت حماس هجومًا قاتلًا مفاجئًا ضد دولة إسرائيل وضد مواطنيها. نحن في حالة حرب وسننتصر فيها”.
11:49
تعديل مسمى كلية الآداب والفنون في جامعة فيلادلفيا الى كلية الآداب والعلوم التربوية
11:45
“الجيل الخامس”… نقطة فارقة في أساليب التعليم والتعلُم
11:40
اختيار الدكتور يوسف الشواربة عضوا في المجموعة الخاصة بالحكومات المحلية والاقليمية
11:09
مواقع عبرية: تسلل مسلحين من غزة لإسرائيل مع إطلاق وابل من الصواريخ تجاه مناطق متفرقة بإسرائيل
10:56
Gaza Declares War | Surprise Infiltration, Massive Barrages Shock Israel; Several Killed, Hundreds Wounded, Unknown Number of Hostage
10:47
هنية : العملية لن تتوقف عند هذا الحد
10:39
الاعلام العبري : المستوطنيين يصيحون “نحن نذبح هنا ولا يوجد جيش.. لقد تم التخلي عنا”
10:34
“القسام” تنشر صورا لقوات “النخبة القسامية” داخل مستوطنات غلاف غزة
10:28
من هو الضابط والسياسي معروف البخيت الذي انتقل الى رحمة الله تعالى
09:35
العاروري: معركة “طوفان الأقصى” للرد على جرائم الاحتلال.. والضفة الغربية هي كلمة الفصل
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
© 2023 جميع الحقوق محفوظة.
تصميم
مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن