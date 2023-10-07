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عاجل – مصر تدعو إلى تدخل دولي لوقف التصعيد في فلسطين

منذ 12 ثانية
عاجل – مصر تدعو إلى تدخل دولي لوقف التصعيد في فلسطين

مصر تدعو إلى تدخل دولي لوقف التصعيد في فلسطين


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