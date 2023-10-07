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اختيار الدكتور يوسف الشواربة عضوا في المجموعة الخاصة بالحكومات المحلية والاقليمية

منذ ساعة واحدة
اختيار الدكتور يوسف الشواربة عضوا في المجموعة الخاصة بالحكومات المحلية والاقليمية

وطنا اليوم- قرر الأمين العام للأمم المتحدة  اختيار امين عمان الدكتور يوسف الشواربة عضوا في المجموعة الاستشارية الخاصة بالحكومات المحلية والإقليمية ، وقد شكر الشواربة الأمين العام  أنطونيو جويتيرش على هذا الاختيار قائلا : أقدر عالياً ثقة الأمين العام للأمم المتحدة  لاختياري عضواً في المجموعة الاستشارية الخاصة بالحكومات المحلية والإقليمية للإسهام في توجيه السياسات الاستراتيجية وتعزيز التعاون متعدد المستويات لتحقيق SDG’s وصولاً لقمة المستقبل 2024.


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