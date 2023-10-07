الاعلام العبري : المستوطنيين يصيحون “نحن نذبح هنا ولا يوجد جيش.. لقد تم التخلي عنا”

وطنا اليوم – ذكر موقع /واينت/ العبري، أن مستوطني غلاف قطاع غزة، “وجهوا نداءات مذعورة لقوات الجيش الإسرائيلي للإسراع والتدخل، بعد أن دخل مئات المقاومين إلى مستوطناتهم وفتحوا النار”.

وقال أحد سكان المستوطنات في المنطقة، وفقا لموقع “واينت”: “نحن نتعرض للهجوم، ولا أحد يأتي لمساعدتنا، منذ أكثر من ساعة ونصف هنالك إطلاق نار متواصل.. إنهم يذبحوننا هنا، ليس هناك جيش ولا شيء”.

وقال مستوطن آخر: إن “الإرهابيين يمرون بين المنازل ويحاولون الدخول إليها، ولقد تقطعت بنا السبل ولا نستطيع التحرك ولا التنقل، ولا نستطيع أن نفهم ما يحدث”.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن القائد العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، بدء عملية “طوفان الأقصى”، وذلك “رداً على عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى وسحل النساء في باحاته”.

وأعلن الضيف إطلاق ما يزيد على 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال الضربة الأولى، مشدّداً على أنّ “غضب الأقصى وأمتنا يتفجّر اليوم”.