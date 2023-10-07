من هو الضابط والسياسي معروف البخيت الذي انتقل الى رحمة الله تعالى

وطنا اليوم – سياسي ، ترأس حكومتين، شاب التوتر علاقتهما بالحركة الإسلامية في البلاد. تصاعدت مع بداية عام 2011 موجة الغضب الشعبي ضد حكومته، ونُظّم العديد من المظاهرات المطالبة باستقالته.
المولد والنشأة
ولد معروف البخيت يوم 20 سبتمبر/أيلول 1947 في بلدة ماحص بمحافظة البلقاء، وهو ينتمي إلى عشيرة الشياب العبادي الكبيرة.
الدراسة والتكوين
التحق بالقوات المسلحة الأردنية عام 1964، وخلال عمله فيها نال شهادة البكالوريوس في الإدارة العامة والعلوم السياسية من الجامعة الأردنية.
ثم تابع دراسته فحصل على الماجستير في الإدارة العامة من جامعة جنوب كاليفورنيا، والدكتوراه من كبنغر كوليج التابعة لجامعة لندن.
- المؤهل العلمي:
- بكالوريوس الإدارة العامة والعلوم السياسية من الجامعة الأردنية
- ماجستير علوم سياسية وإدارة عامة من جامعة كاليفورنيا
- دكتوراه في الدراسات الإستراتيجية من جامعة لندن
- الخبرات العملية:
- سفيراً فوق العادة للمملكة الأردنية الهاشمية لتركيا 2002
- سفيراً فوق العادة للمملكة الأردنية الهاشمية في إسرائيل 2005
- عضواً ومقرراً للجنة التوجيهية العليا والمنسق العام لعملية السلام في الشرق الأوسط 1999.
- التحق بالقوات المسلحة الاردنية عام1964 واحيل على التقاعد برتبة لواء عام 1999.
- حضر العديد من الدورات في كلية القيادة والأركان ومثل الأردن في مباحثات الحد من التسلح والأمن الإقليمي من ضمن مجموعات العمل المتعددة التي انطلقت من مدريد .
- خدم في عدة مناصب منها نائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون العسكرية ، مدير التطوير والدراسات ، مدير المشتريات ، مدير شؤون الأفراد في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية .
- مدير مكتب جلالة الملك عبد الله الثاني.
- مدير الامن الوطني.
- عضو مجلس الأعيان الثاني والعشرون.
- عضو مجلس الأعيان الثالث والعشرون.
- عضو مجلس الأعيان الرابع والعشرون.
- عضو مجلس الاعيان السادس والعشرون.
- عضو مجلس الاعيان السابع والعشرون
- البريد الإلكتروني: Mbaket1@yahoo.com
- الأوسمة: :يحمل (16) وساما من مختلف الدرجات (منها واحد اجنبي).