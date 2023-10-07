من هو الضابط والسياسي معروف البخيت الذي انتقل الى رحمة الله تعالى

وطنا اليوم – سياسي ، ترأس حكومتين، شاب التوتر علاقتهما بالحركة الإسلامية في البلاد. تصاعدت مع بداية عام 2011 موجة الغضب الشعبي ضد حكومته، ونُظّم العديد من المظاهرات المطالبة باستقالته.

المولد والنشأة

ولد معروف البخيت يوم 20 سبتمبر/أيلول 1947 في بلدة ماحص بمحافظة البلقاء، وهو ينتمي إلى عشيرة الشياب العبادي الكبيرة.

الدراسة والتكوين

التحق بالقوات المسلحة الأردنية عام 1964، وخلال عمله فيها نال شهادة البكالوريوس في الإدارة العامة والعلوم السياسية من الجامعة الأردنية.

ثم تابع دراسته فحصل على الماجستير في الإدارة العامة من جامعة جنوب كاليفورنيا، والدكتوراه من كبنغر كوليج التابعة لجامعة لندن.