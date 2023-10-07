العاروري: معركة “طوفان الأقصى” للرد على جرائم الاحتلال.. والضفة الغربية هي كلمة الفصل

وطنا اليوم – قال نائب رئيس حركة للمقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم السبت، إن عملية “طوفان الأقصى قد جاءت للرد على جرائم الاحتلال المستمرة”.

وأكد العاروري في كلمة تلقزيونية عبر /قناة الأقصى/، أن “الضفة الغربية هي كلمة الفصل في هذه المعركة، وتستطيع أن تفتح اشتباكًا مع كل مستوطنات الضفة، ونهيب بأبناء شعبنا بأن يشاركوا في معركة طوفان الأقصى”.

وأضاف، “علينا أن نخوض جميعًا هذه المعركة، وأخص المقاومين بالضفة الغربية”.

وتابع العاروري أن “مجاهدو قطاع غزة بدأوا عملية واسعة بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى وتحرير الأسرى”.

وطالب أمتنا العربية والإسلامية أن تشارك في معركة “طوفان الأقصى”، “فلنشعل الأرض لهيبًا في الضفة وندعو الأمة للانخراط في المعركة”.

وأعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية “طوفان الأقصى”، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

وقال الضيف في كلمة مسجلة بثتها قناة الأقصى، “نعلن بدء عملية “طوفان الأقصى” ونعلن أن الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو وتحصيناته تجاوزت ٥ آلاف صاروخ وقذيفة”.