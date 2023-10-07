من نحن
ارسل خبرا
watananews@gmail.com
سياسة الخصوصية
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
بحث
أخر المستجدات
09:14
اكتشاف ممر جديد للهجرات البشرية خارج أفريقيا من خلال بلاد الشام قبل 120 – 71 ألف سنة: أدلة من الصحراء الأردنية
09:09
عاجل- رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت في ذمة الله
09:03
حماس تدعو الاردن وباقي الدول العربية لتلبية النداء
08:28
عاجل – اعلان اولي المقاومة تتمكن من خطف ٣ جنود من الاحتلال جنوب القطاع
08:26
عاجل| الضيف: تم إطلاق أكثر 5000 آلاف صاروخ
08:21
عاجل – حماس تعلن تبنيها لعملية طوفان الاقصى
08:13
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نعلن حالة التأهب استعدادا للحرب
08:08
الضيف: نعلن بدء عملية طوفان الأقصى
07:42
عاجل – انباء عن انتشار عناصر من المقاومة داخل مستوطنات الاحتلال
07:38
اطلاق صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات اسرائيلية واسرائيل تعلق الدوام
الرئيسية
عربي دولي
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نعلن حالة التأهب استعدادا للحرب
منذ ساعة واحدة
تابعنا على تطبيق نبض
تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:14
اكتشاف ممر جديد للهجرات البشرية خارج أفريقيا من خلال بلاد الشام قبل 120 – 71 ألف سنة: أدلة من الصحراء الأردنية
09:09
عاجل- رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت في ذمة الله
09:03
حماس تدعو الاردن وباقي الدول العربية لتلبية النداء
08:28
عاجل – اعلان اولي المقاومة تتمكن من خطف ٣ جنود من الاحتلال جنوب القطاع
08:26
عاجل| الضيف: تم إطلاق أكثر 5000 آلاف صاروخ
08:21
عاجل – حماس تعلن تبنيها لعملية طوفان الاقصى
08:08
الضيف: نعلن بدء عملية طوفان الأقصى
07:42
عاجل – انباء عن انتشار عناصر من المقاومة داخل مستوطنات الاحتلال
07:38
اطلاق صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات اسرائيلية واسرائيل تعلق الدوام
06:50
مجزرة الكلية الحربية في حمص … من يسيطر على محيطها؟ وكيف وقع الهجوم ؟
06:29
علماء يكتشفون في الاردن طريق نزوح إنسان الكرومانيون من إفريقيا إلى وادي الأردن
06:19
حرب تشرين: الظلم الغريب !!
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
© 2023 جميع الحقوق محفوظة.
تصميم
مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن