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المياه تنفي وجود سدّ في منطقة القويرة

منذ 27 ثانية
المياه تنفي وجود سدّ في منطقة القويرة

وطنا اليوم:نفى الناطق الإعلامي في وزارة المياه والري، عمر سلامة، وجود أية سدود تتبع لوزارة المياه والري في منطقة القويرة التابعة لمحافظة العقبة.
وأضاف سلامة أن منطقة القويرة تضمّ حفائر ترابية لتجميع المياه والاستفادة من مياه الأمطار لغايات الزراعة، ولا تخزّن إلا (10-20) ألف متر مكعب من المياه حسب سعة كل حفيرة.
وقال سلامة إن مسؤولية تلك الحفائر تعود لوزارة الزراعة وهي المسؤول المباشر عنها ولاعلاقة لوزارة المياه والري بها، مشيرا إلى أن وزارة المياه خاطبت الزراعة للكشف عليها، وتبيّن أنها لا تشكل خطورة على المواطنين.
وكان النائب حسب الرياطي وجّه رسالة إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة تضمّنت مناشدة من أهالٍ في القويرة حول تخوّفهم من “انهيار أحد السدود في منطقتهم وحدوث كارثة إنسانية


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