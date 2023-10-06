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قتلى وعدد من الجرحى في حريق داخل سجن زحلة اللبناني

منذ ساعة واحدة
قتلى وعدد من الجرحى في حريق داخل سجن زحلة اللبناني

وطنا اليوم:قالت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان، الجمعة، إن أربعة أشخاص قتلوا إثر إضرام عدد من السجناء النار في سجن زحلة للرجال.
وأقدم عدد من السجناء في سجن زحلة للرجال شرق لبنان، على إضرام النيران داخل الغرف، وأسفر الحريق عن سقوط 4 ضحايا.
وحضر عناصر الدفاع المدني إلى المكان واستخدموا آلات القص الهيدروليكية لإنقاذ المصابين، وعمل عناصر الصليب الأحمر وعناصر الدفاع المدني على نقل المصابين إلى أحد مستشفيات مدينة زحلة.. وسجل انتشار كثيف للجيش والأجهزة الامنية في محيط مبنى السجن.
من جهته تابع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي مجريات الوضع في السجن بعد إضرام النيران في داخله وامتدادها الى الطوابق العليا في المبنى.
وأجرى وزير الداخلية لهذه الغاية “اتصالات بكل من قائد الجيش العماد جوزيف عون، متمنياً تأمين المؤازرة وحماية محيط السجن، ومدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار لتعزيز وحدات الدفاع المدني التي تعمل على إطفاء الحريق وإخلاء السجناء من داخل الغرف”.
وكلف مولوي محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة متابعة الإجراءات الميدانية وما يحدث على الأرض، لاسيما لجهة إخلاء السجناء وإسعاف المصابين منهم


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