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50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

منذ 41 ثانية
50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وطنا اليوم:أدى نحو 50 ألف مصل صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب البلدة القديمة ومداخلها في القدس المحتلة.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان لها، أن ساحات المسجد الأقصى وباحاته اكتظت بآلاف المصلين، الذين قدموا من محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وداخل أراضي عام 1948. وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، وأعاقت دخول العديد منهم إلى المسجد المبارك


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