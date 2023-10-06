“المهندسين” تكرم الإعلاميين والصحفيين وناشري المواقع الداعمين لحملة فزعة أهل

وطنا اليوم – كرمت نقابة المهندسين الأردنيين، الاعلاميين والصحفيين وناشري المواقع الاعلامية الالكترونية الداعمين لكافة أنشطة وفعاليات وحملات النقابة المختلفة التي تقيمها بشكل مستمر وعلى رأسها حملة فزعة اهل لترميم منازل الاسر العفيفة في الأردن، خدمة لمنتسبيها وللوطن بشكل عام، وذلك بحضور نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد وعضو مجلس النقابة رئيس حلمة فزعة اهل المهندس معتز الشوارب، وامين عام النقابة المهندس علي ناصر ونائب رئيس الحملة المهندس عبدالناصر الكلباني، وممثلين عن وسائل الاعلام المختلفة.

وأكد نائب نقيب المهندسين، المهندس فوزي مسعد، أن نقابة المهندسين تقدر عاليا ما تبذله وسائل الاعلام المختلفة، وتواصلها الدائم وحرصها على تغطية الفعاليات التي تقيمها النقابة بشكل عام، والمتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية كحملة فزعة أهل لترميم منازل الأسر الفيفة في الأردن، على وجه الخصوص، مبيناً أن تلك الجهود تعكس الشراكة الحقيقية والاستراتيجية للإعلام ودوره الرئيس في نقل الصورة المشرقة وحمل الرسالة الوطنية بامتياز.

وأشاد المهندس مسعد بالدقة والموضوعية التي تتحراها وسائل الاعلام في إعداد كافة المواد الإعلامية المتعلقة في النقابة، وحرصها الشديد على نقل الصورة كما هي، مؤكداً أن حفل التكريم يعتبرا جزءا بسيطا يعبر عن مدى اعتزاز النقابة ومجلسها بالإعلام واهميته على صعيد الوطن ومؤسساته كافة.

ولفت إلى ان النقابة واجهت العديد من التحديات وعلى رأسها موضوع صندوق التقاعد الذي يهم شريحة واسعة من المهندسين والذي تناولته وسائل الاعلام بموضوعية عالية، وقد كانت الهيئة العامة قد اقرت تعديلات نظام التقاعد في شهر آذار الماضي وتم رفعها مباشرة الى الجهات المعنية للسير بإجراءاتها وكان من المتوقع ان تصدر التعديلات خلال حزيران الحالي، إلا أن النقابة مازالت بانتظار إقرار التعديلات والسير بإجراءات اعتمادها ليتم تطبيقها.

من جانبه، أكد عضو مجلس نقابة المهندسين رئيس لجنة ادارة حملة فزعة اهل المهندس معتز الشوارب، أن وسائل الاعلام المختلفة كان لها الدور البارز والأكبر في نشر الرسالة الوطنية وتوسيع دائرة المعرفة بحملات نقابة المهندسين المختلفة، خاصة حملة فزعة أهل لتريم منازل الأسر العفيفة في الأردن، ذات الطابع الخاص كونها تلامس شريحة من المجتمع المحلي تحتاج الى كل الدعم والمساندة.

وأشار إلى ان الحملة سيتم اطلاقها للسنة السابعة في 18 تشرين اول الجاري، عبر يوم بث مفتوح لجمع التبرعات لصالح المنازل المراد ترميمها، مبيناً أن الحملة تمكنت خلال السنوات الماضية من ترميم 116 منزلا في محافظات المملكة المختلفة، وبكلفة اجمالية بلغت 350 الف دينار من تبرعات ابناء الوطن والشركات الداعمة والمساندة.

وفي نهاية الحفل، قدم نائب النقيب المهندس فوزي مسعد وعضو مجلس النقابة المهندس معتز الشوارب، الدروع التقديرية لوسائل الاعلام المختلفة.