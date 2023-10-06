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الأردن يدين الهجوم على الكلية الحربية في حمص ويؤكد تضامنه مع سوريا

منذ ساعة واحدة
الأردن يدين الهجوم على الكلية الحربية في حمص ويؤكد تضامنه مع سوريا

وطنا اليوم:أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم بالمسيرات الذي استهدف حفل تخريج ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، الخميس ، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات، ومن ضمنهم مدنيين.
وأكدت الوزارة رفض المملكة واستنكارها لكافة أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين


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