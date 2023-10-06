سلطنة عُمان تشترط موافقات مسبقة قبل تصدير الإرساليات الحيوانية من الآردن

وطنا اليوم:خاطبت السفارة العُمانية في الأردن، وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بشأن مخالفات تتعلق بعدم الحصول على موافقات مسبقة قبل تصدير (الحيوانات الحية، الحيوانات الاليفة، المنتجات الحيوانية، الاعلاف الحيوانية) إلى بلادها.

وبحسب الكتاب ، فإن الجهات المعنية في سلطنة عُمان لاحظت تكرار مخالفات الشركات أو الأفراد المصدرين للإرساليات الحيوانية المختلفة، وتتعلق تلك المخالفات بعدم حصولهم على موافقة لطلب تصريح بيطري لاستيراد تلك الارساليات عبر برنامج البيان الجمركي قبل الوصول إلى المنافذ الحدودية العٌمانية.

وأكدت السفارة، أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في السلطنة أوصت بضرورة التنبيه على المصدرين كافة للإرساليات التالية؛ (الحيوانات الحية، الحيوانات الاليفة، المنتجات الحيوانية، الاعلاف الحيوانية)، بإلزامية الحصول على موافقة مسبقة.

ولفتت إلى أنه في حال عدم الحصول على الموافقة المسبقة بطلب التصريح فان صاحب الشحنة يتحمل الإجراءات المالية والإدارية المترتبة على المخالفة