الجرائم الإلكترونية تحذر من إعلانات العمل بالمهام اليومية عبر الإنترنت

وطنا اليوم:حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، التابعة لمديرية الأمن العام، الخميس، من إعلانات العمل بالمهام اليومية عبر الإنترنت.

وقالت الوحدة في تحذيرها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، إنها تحذر من إعلانات العمل بالمهام اليومية عبر الإنترنت، حتى لا يقع الأشخاص ضحية للاحتيال المالي الإلكتروني.

وأوضحت أنه يجب التأكد دائما من مصداقية الإعلانات وأصحاب العمل، قبل القيام بأي أعمال أم مهمات