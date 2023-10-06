بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الجرائم الإلكترونية تحذر من إعلانات العمل بالمهام اليومية عبر الإنترنت

منذ ساعة واحدة
الجرائم الإلكترونية تحذر من إعلانات العمل بالمهام اليومية عبر الإنترنت

وطنا اليوم:حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، التابعة لمديرية الأمن العام، الخميس، من إعلانات العمل بالمهام اليومية عبر الإنترنت.
وقالت الوحدة في تحذيرها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، إنها تحذر من إعلانات العمل بالمهام اليومية عبر الإنترنت، حتى لا يقع الأشخاص ضحية للاحتيال المالي الإلكتروني.
وأوضحت أنه يجب التأكد دائما من مصداقية الإعلانات وأصحاب العمل، قبل القيام بأي أعمال أم مهمات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:20

وفيات الجمعة 6-10-2023

10:16

سلطنة عُمان تشترط موافقات مسبقة قبل تصدير الإرساليات الحيوانية من الآردن

10:07

النفط يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ آذار

09:41

بوتين يتوعد الغرب: ردنا النووي لن يُبقي أحد

09:33

زيمبابوى تسجل 100 حالة وفاة وأكثر من 5 آلاف إصابة بالكوليرا

09:27

موقع رديف لمركز البيانات الحكومي في حالات الكوارث

09:18

إعلان نتائج ترشيح الطلبة في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة

07:43

ملاحظة مهمة .. يضعها الدعجة بين يدي معالي وزير الاوقاف …

07:38

العجلوني : 50% من الاردنيين مصابون بهذا المرض

07:31

قصة ضابط إسرائيلي وقع في الأسر المصري في حرب أكتوبر 1973

02:36

مأدبة غداء بمناسبة زفاف الدكتور علي عاقلة والدكتورة حلا النجادا في قاعات يا هلا بمدينة الحسين الرياضية للشباب

00:43

مجدداً حزب إرادة يلتقي نخبة من أبناء الأغوار الشمالية

وفيات
وفيات الجمعة 6-10-2023وفيات الخميس 5-10-2023وفاة المعمرة الأردنية جروة القرالة عن 106 أعوامحماة الزميل فارس خليفة في ذمة اللهالتربية تنعى معلما ومعلمة وطالبا