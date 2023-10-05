الأمن السيبراني يدعو الأردنيين لعدم مشاركة رموز التحقق

وطنا اليوم:دعا المركز الوطني للأمن السيبراني، من خلال “تلميحة رقم 3″، إلى عدم مشاركة رموز التحقق التي تصل المستخدم نهائيا.

وقال المركز في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس: “لا تشارك رموز التحقق التي تصلك مع أي أحد! فقد تمنح هذه الرموز لهؤلاء الأشخاص صلاحية الوصول لبياناتك ومعلوماتك الشخصية”.

يشار إلى أن المركز أطلق بداية الشهر الحالي حملة “تلميحة رقمية” في نسختها الثانية تحت شعار “أمّن حالك”، والتي تستمر خلال تشرين الأول الحالي، في إطار مشاريع المركز التوعوية خلال شهر التوعية بالأمن السيبراني، حيث ستتضمن هذه النسخة رسائل توعوية موجهة لجميع فئات المجتمع، بهدف رفع مستوى الوعي لديهم بالأمن السيبراني وحمايتهم من التعرّض لمخاطر الأمن السيبراني