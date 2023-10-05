الأردن يدعم السعودية في ترشحها لاستضافة كأس العالم 2034

وطنا اليوم:رحّبت المملكة الأردنية الهاشمية بإعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم للعام ٢٠٣٤.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأنه انطلاقاً من العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، فإن المملكة الأردنية الهاشمية تعرب عن دعمها للمملكة العربية السعودية الشقيقة في جهدها للحصول على هذه الفرصة، وثقتها المطلقة بأن السعودية قادرة على استضافة هذا الحدث الكروي العالمي الكبير بكفاءة، وعلى نحو مشرف يعود بالفخر على العرب جميعاً