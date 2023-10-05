شهيدان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب طولكرم

وطنا اليوم:استشهد فلسطينيان اثنان، الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب طولكرم، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة أن الشهيدين هما عبد الرحمن فارس محمد عطا 23 عاماً، وحذيفة عدنان محمد فارس 27 عاماً.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مخيم طولكرم فجر اليوم، وتمركزت في حارة البلاونة، واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المصابين.