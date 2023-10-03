مستشفيات البشير تُجري أول عملية استبدال مفصل باستخدام تقنية متطورة ثلاثية الأبعاد

وطنا اليوم:نجح فريق طبي متخصص في قسم العظام / مستشفيات البشير بإجراء عَمليّة استبدال مِفْصل الوِرك الأيسر لمريضة أربعينية كانت تعاني من تشوّه خلقي في عظمة الفخد منذ الطفولة نتج عنه تآكل مفصل الورك الأيسر مما سبب ألماً وصعوبة في الحركة.

وأُجريت هذِه العَمَليّة باستخدام تَقَنيات حَديثة متطورة تم إدخالها لأول مَرة في مُسْتَشفَيات وزارة الصّحة والقِطاع الطِّبي في الأردن تعتمد على التَخطْيط الرَّقمَي المُحَوسَب Digital Templating، و استخدام الطباعة ثُلاثيَّة الأبعاد لِصِناعة مُجْسَم هَنْدسي لاستِخدامِه في تَقويم عَظْم الفخذ، و 3D printed surgical cutting guide.وصمم المجسم أخصائي جراحة العظام والمفاصل في مستشفيات البشير الدكتور رومل عمرو وأنتَجه مَحَلَّياً باستخدام تِقَنيّة الطباعه ثُلاثّية الأبْعاد وبمواد خاصه يمكن تعقيمها ومتوافقه مع الاجراء الجراحي، تحت إشراف رئيس اختصاص جراحة العظام والمفاصل في وزارة الصحة الدكتور إياد بن طريف.

وأجرى العملية كل من أخصائي جراحة العظام والمفاصل الدكّتور رومل علي عمرو و أخصائي جراحة العظام والمفاصل الدكتور محمد الرمحي، وأخصائي جراحة العظام والمفاصل الدكتور عمر اخميّس وأشرف على تخديرها أخصائي التخدير والعناية الحثيثة الدكتور عبد الله عبيدات و تمريض عمليات العظام الممرض محمود الشرايعة و الممرضة فداء أبو زينة.

وتُساعِد هذهِ التِّقَنيَّة عَلى إجْراء عَمَليّة تَقويم جِراحي عالي الدقة بِدون حاجَة إلى تَصوير شُعاعِي داخِل العَمليّة مِما يُساعِد عَلى تَقليل تعقيد التصحيح الجراحي و تقلل من الوقت داخل غرفة العمليات وتقلل التعرض للأشعه للكوادر وللمريض مما ينعكس إيجابيا على نتائج الجراحه وصحه المريض.

ويأتي هذا الإنجاز كإضافة نوعية جديدة لانجازات جراحه العظام في وزارة الصحه ومتوافقا مع رؤيه الوزارة وادارة مستشفيات البشير في تقديم الخدمات الجراحيه التخصصيه المتميزة