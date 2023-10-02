ترامب: محاكمتي مهزلة والمدعي العام فاسد

وطنا اليوم:وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب محاكمته بتهم تضخيم الأصول في نيويورك اليوم الاثنين، بأنها “مهزلة” والمدعي العام الذي رفع القضية بـ “الفاسد”.

وأعلن ترامب أنه سيمثل، اليوم الاثنين، أمام المحكمة، وقال عبر منصته “تروث سوشيال”: “سأذهب إلى المحكمة للدفاع عن اسمي وسمعتي”، واصفا المدعي العام في نيويورك، بأنه “فاسد” والقاضي في الدعوى بأنه “مختل”.

كما هاجم ترامب الرئيس الأمريكي الحالي واصفا إياه بأنه “لا يفقه أي شيء في إدارة البلاد، وهو فاسد، والولايات المتحدة في انهيار مستمر”، مشددا على ان “هناك محاولة لإيذائي في الانتخابات المقبلة، وسبب المطاردة هو ترشحي للرئاسة”.

وبحسب شبكة “إن بي سي نيوز” نقلا عن مصادر، من المقرر عقد جلسات الاستماع في محكمة مقاطعة مانهاتن في نيويورك، والتي يعتزم الرئيس السابق حضورها، يومي الاثنين والثلاثاء.

وقال الرئيس السابق أمام المحكمة: “القاضي الذي يحاكمني في نيويورك له أهداف سياسية، وهدف هذه القضية هو القضاء على شخصي. يريدون تقليل قيمة محفظتي المالية للإضرار بشخصي ولو لم أكن قريبا من الفوز لما حصل هذا.. المؤسسات تغادر نيويورك بسبب أعمال المدعية العامة والقضاة”.

ومن جانبها قالت المدعية العامة في نيويورك في وقت سابق: “️رسالتي بسيطة وهي أن لا أحد فوق القانون بغض النظر عن مدى قوته وحجم ثروته، ترامب والمتهمون الآخرون ارتكبوا عمليات احتيال مستمرة ومتكررة.. والعدالة ستنتصر”.

وفي وقت سابق، قالت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، إن ترامب ضخم قيمة أصوله على مدى عشر سنوات بما يتراوح بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار، وتعتقد أن ترامب لجأ إلى عملية احتيال مماثلة للحصول على قروض لبناء منتجع للغولف في ميامي، وفندق في واشنطن، وفندق في شيكاغو.

وفي عام 2022، رفعت جيمس دعوى قضائية بقيمة 250 مليون دولار ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأبنائه والشركات المرتبطة بهم للاشتباه في الاحتيال والتحريف.

وطالبت المدعية المحكمة بمنع ترامب وأبنائه من رئاسة شركات أو مؤسسات في نيويورك، ومن تقديم طلبات للحصول على قروض إلى المؤسسات المالية في الولاية لمدة خمس سنوات، كما طلبت جيمس من المحكمة منع ترامب والشركة المرتبطة به “منظمة ترامب”، من شراء عقارات في نيويورك لمدة خمس سنوات