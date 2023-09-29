الخارجية تدعو الأردنيين في نيويورك إلى الحيطة والحذر

وطنا اليوم:تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ومن خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في واشنطن، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في مدينة نيويورك الأميركية، جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وتهيب الوزارة بالمواطنين الأردنيين ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية بهذا الخصوص.

كما تدعو الوزارة المواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في مدينة نيويورك، إلى الاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:

وحدة مركز العمليات في الوزارة: 0096279547777.

السفارة الأردنية في واشنطن: 0012022949522.