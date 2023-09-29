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رغم بدء الخريف .. المغرب تحت وطأة موجة حر شديدة

منذ ساعة واحدة
رغم بدء الخريف .. المغرب تحت وطأة موجة حر شديدة

وطنا اليوم:تشهد أغلب مناطق المغرب موجة حر شديدة، ساهمت بارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى لامس 43 درجة مئوية، رغم حلول فصل الخريف.
وجرت العادة أن تكون درجات الحرارة لطيفة لهذا الوقت من العام في المغرب، إلا أن موجة الحر هذه خالفت المعتاد.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب، في نشرة تحذيرية من مستوى “يقظة أحمر”، أن تستمر هذه الموجة إلى يوم الأحد المقبل.
ورجحت الأرصاد، أن تتجاوز درجات الحرارة المعدل الشهري العادي بين 5 إلى 8 درجات مئوية.
وعزت هذا الطقس الحار في بداية فصل الخريف، إلى “منخفض حراري صحراوي أدى إلى صعود كتل هوائية حارة وجافة قادمة من الصحراء الكبرى نحو المغرب، ما تسبب في ارتفاع محسوس في درجات الحرارة


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