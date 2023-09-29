ماذا قالت السفيرة الأمريكية عن جولتها للتعرف على تاريخ الاردن

وطنا اليوم:في اطار جولتها للتعرف على أبرز المواقع في الاردن تقوم السفيرة الامريكية يائل لمبرت بجولات مختلفة وفق ما نشرت السفارة على صفحتها.

وأضافت السفارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن السفيرة يائل لمبرت مشت مسافات طويلة في الأودية واستكشفت منطقة أم قيس رفقة زملاء من مجتمع السفارة، وتعرفوا إلى أبرز المواقع الشهيرة في المملكة أخبرونا، أين تكون وجهتنا المقبلة؟