حزب إرادة في بلدة كفر رحتا بمحافظة اربد… فيديو

وطنا اليوم:التقى حزب إرادة بجمع من أهالي بلدة كفر رحتا بمحافظة اربد للتعريف بحزب إرادة ونهجه وهيكليته وقانوني الأحزاب والإنتخاب.

ورحب الدكتور ليث بني ملحم في بداية اللقاء بالحضور مؤكدا ان الأحزاب ليست مجرد لقاءات او امسيات ثقافية او ترف فكري بل مؤسسات وطنية يقع على عاتقها إعداد البرامج الحزبية ودعم مسيرة الوعي والتنمية على مختلف المستويات.

وقدم الأمين العام للحزب نضال البطاينة شرحا مفصلا حول توجهات حزب إرادة ومبادئه و أولوياته التي تقوم على ثوابت الدولة الأردنية وتركز على البعد الإجتماعي و اهميته في تحقيق التنمية المستدامة والوصول الى دولة الإنتاج التي توظف طاقات مواطنيها ، وتضمن حقوق جميع شرائح المجتمع و تقلص الفجوة بين الطبقات.

وأضاف أن مشروع اللامركزية جاء وفق رؤية ملكية سامية من أجل تفريغ النائب لدوره الحقيقي وهو الرقابة والتشريع ومساءلة الحكومة، فيما تتولى مجالس المحافظات التنمية في المحافظات ، ولكن تطبيق المشروع لم يكن بالصورة التي تمكنها من ذلك بعد الممارسة العملية وعليه يجب تجويده.

واكد البطاينة في رده على أسئلة الحضور حول المشاكل والتحديات التي تواجه الوطن انه اذا تم حل مشاكلنا في قطاعات الطاقة والضريبة والنقل وغيرها من القطاعات من خلال برامج تقوم عليها لجان متخصصة بها، حينها يكون الأردن بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات التي من شأنها حل مشكلة البطالة.

وتحدث رئيس فرع الحزب في المحافظة المهندس صهيب بني يونس عن دور الأحزاب في التوعية والتثقيف واهمية مشاركة المواطن في صنع القرار من خلال مشاركته الفاعلة في الأحزاب ، مؤكدا على ثوابت حزب إرادة كحزب وطني ديمقراطي برامجي يسعى لان يكون في مقدمة الأحزاب على امتداد مساحة الوطن.