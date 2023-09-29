بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

حزب إرادة في بلدة كفر رحتا بمحافظة اربد… فيديو

منذ ساعة واحدة
حزب إرادة في بلدة كفر رحتا بمحافظة اربد… فيديو

وطنا اليوم:التقى حزب إرادة بجمع من أهالي بلدة كفر رحتا بمحافظة اربد للتعريف بحزب إرادة ونهجه وهيكليته وقانوني الأحزاب والإنتخاب.
ورحب الدكتور ليث بني ملحم في بداية اللقاء بالحضور مؤكدا ان الأحزاب ليست مجرد لقاءات او امسيات ثقافية او ترف فكري بل مؤسسات وطنية يقع على عاتقها إعداد البرامج الحزبية ودعم مسيرة الوعي والتنمية على مختلف المستويات.
وقدم الأمين العام للحزب نضال البطاينة شرحا مفصلا حول توجهات حزب إرادة ومبادئه و أولوياته التي تقوم على ثوابت الدولة الأردنية وتركز على البعد الإجتماعي و اهميته في تحقيق التنمية المستدامة والوصول الى دولة الإنتاج التي توظف طاقات مواطنيها ، وتضمن حقوق جميع شرائح المجتمع و تقلص الفجوة بين الطبقات.
وأضاف أن مشروع اللامركزية جاء وفق رؤية ملكية سامية من أجل تفريغ النائب لدوره الحقيقي وهو الرقابة والتشريع ومساءلة الحكومة، فيما تتولى مجالس المحافظات التنمية في المحافظات ، ولكن تطبيق المشروع لم يكن بالصورة التي تمكنها من ذلك بعد الممارسة العملية وعليه يجب تجويده.
واكد البطاينة في رده على أسئلة الحضور حول المشاكل والتحديات التي تواجه الوطن انه اذا تم حل مشاكلنا في قطاعات الطاقة والضريبة والنقل وغيرها من القطاعات من خلال برامج تقوم عليها لجان متخصصة بها، حينها يكون الأردن بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات التي من شأنها حل مشكلة البطالة.
وتحدث رئيس فرع الحزب في المحافظة المهندس صهيب بني يونس عن دور الأحزاب في التوعية والتثقيف واهمية مشاركة المواطن في صنع القرار من خلال مشاركته الفاعلة في الأحزاب ، مؤكدا على ثوابت حزب إرادة كحزب وطني ديمقراطي برامجي يسعى لان يكون في مقدمة الأحزاب على امتداد مساحة الوطن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:32

الرياطي يطالب بإلغاء حفلة عمرو دياب .. لهذه الأسباب

20:21

ولي العهد: أجواء مميزة في مهرجان الهجن والشعر النبطي

20:00

إغلاق مترو نيويورك بسبب الأمطار الشديدة

19:56

الخارجية تدعو الأردنيين في نيويورك إلى الحيطة والحذر

19:52

رغم بدء الخريف .. المغرب تحت وطأة موجة حر شديدة

19:41

ماذا قالت السفيرة الأمريكية عن جولتها للتعرف على تاريخ الاردن

19:26

الحبس الاحتياطي لـ4 مسؤولين جدد عن فيضانات درنة

19:20

وفاة أحد مشاهير مواقع التواصل وابنته الصغيرة بحادث سير في مكة

19:11

السماح بارتداء الحجاب في أولمبياد باريس

19:06

الخلايلة يستعرض مسيرة الإصلاح في المؤتمر الأوروبي لرؤساء البرلمانات

19:03

تجارب إعلامية .. جلسة حوارية في معرض عمان الدولي للكتاب

19:00

اقبال كثيف على زيارة معرض المستلزمات المنزلية للصناعات الأردنية

وفيات
وفيات الجمعة 29-9-2023انتقل الى رحمة الله تعالى الأستاذ محمد عبيدات شقيق الدكتور ذوقان عبيداتالزميل الصحفي نضال سلامة في ذمة اللهوفاة الإعلامي والمخرج زيد فريزوفيات الخميس 28-9-2023