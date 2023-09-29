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الحبس الاحتياطي لـ4 مسؤولين جدد عن فيضانات درنة

منذ ساعة واحدة
A man sits as rescue teams work in a destroyed area in Libya's eastern city of Derna on September 18, 2023, following deadly flash floods. A week after a tsunami-sized flash flood devastated the Libyan coastal city of Derna, sweeping thousands to their deaths, the international aid effort to help the grieving survivors slowly gathered pace. The enormous flood, fuelled by torrential rains on September 10, had broken through two upstream dams and sent a giant wave crashing down the previously dry river bed, or wadi, that bisects the city of about 100,000 people. (Photo by Mahmud Turkia / AFP) (Photo by MAHMUD TURKIA/AFP via Getty Images)

وطنا اليوم:وجهت لهم الاتهامات التالية: إساءة إدارة العمل الإداري والمالي والمساهمة في القصور في أدائهم الوظيفي
أصدر النائب العام الليبي قرارًا بوضع أربعة أشخاص جُدد في الحبس الاحتياطي في إطار التحقيق بشأن انهيار سدين أسفر عن فيضانات مدمرة في مدينة درنة بشرق البلاد في العاشر من أيلول/ سبتمبر. وقد تم توجيه اتهامات للمشتبه بهم بإساءة إدارة العمل الإداري والمالي والمساهمة في القصور في أدائهم الوظيفي، مما أسفر عن فيضان درنة تسبب في وفاة آلاف الأشخاص.
كما أعلنت سلطات شرق ليبيا أنها ستبدأ قريبًا في تقديم تعويضات للمتضررين من الفيضانات التي تسببت فيها العاصفة دانيال، مشيرة إلى أنه تم تخصيص مبالغ مالية للسكان الذين فقدوا منازلهم بشكل كامل وأيضًا لأولئك الذين فقدوا أجزاء منها أو ممتلكاتهم الشخصية بسبب ارتفاع منسوب المياه.
وكان النائب العام أمر في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر بحبس ثمانية مسؤولين، بينهم رئيس بلدية درنة السابق في إطار هذه القضية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة في شرق ليبيا أعلنت أيضًا عن إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة، حيث من المقرر عقد مؤتمر للتحضير لعملية إعادة الإعمار


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