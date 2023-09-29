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وفاة أحد مشاهير مواقع التواصل وابنته الصغيرة بحادث سير في مكة

منذ ساعة واحدة
وفاة أحد مشاهير مواقع التواصل وابنته الصغيرة بحادث سير في مكة

وطنا اليوم:توفي اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي في حادث سير مروع في منطقة الجموم بمكة المكرمة، ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية.
وعبر نشطاء عبر منصة إكس “توتير سابقا” عن حزنهم لوفاة السهيمي بالحادث المؤلم، مستذكرين مناقبه الحميدة، وحبه للآخرين، على وقع الصدمة.
وبحسب وسائل إعلامية، تصدرت صورة ابنة السهيمي المشهد، بعد أن لفظت أنفاسها متأثرة بالحادث.

ابنته لحقت به
وانتشرت صورة السهيمي وابنته بسرعة البرق، الأمر الذي تسبب بتعاطف محبيه ومتابعيه، داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.
وكان صانع المحتوى السعودي ثنيان خالد أعلن وفاة السهيمي الخميس عبر مواقع التواصل، داعياً له بالرحمة.
وأظهر مقطع مصور للحادث لحظة اصطدام سيارتين بشكل مروع بسبب فقدان إحداهما السيطرة والانحراف عن مسارها، بحسب ما ذكرت الوسائل الإعلامية.ويعتبر السهيمي أبرز أعضاء مجموعة المدوّن ثنيان خالد على “سناب شات”، واشتهر بشكل واسع بفضل محتواه المميز، وكان تزوج قبل سنتين فقط، ورزق بطفلة وحيدة


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