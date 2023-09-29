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اقبال كثيف على زيارة معرض المستلزمات المنزلية للصناعات الأردنية

منذ ساعة واحدة
اقبال كثيف على زيارة معرض المستلزمات المنزلية للصناعات الأردنية
وطنا اليوم:تشهد فعاليات معرض JOHOME للمستلزمات المنزلية الأردنية الذي تقيمه الغرفة في المركز الأردني للمعارض الدولية / قاعات مكة مول، اقبالا كبيرا من المواطنين الأردنيين وضيوف المملكة.
وبشارك في المعرض الذي تنظمه غرفة صناعة عمان ويستمر حتى 30 ايلول الجاري، عدد كبير من الشركات الصناعية الأردنية العاملة في مجال صناعة  المنظفات والمعقمات، الورق الصحي  والبياضات، مستحضرات التجميل، الأدوات المنزلية البلاستيكية والتجهيزات المنزلية الكهربائية.
ويشتمل المعرض الذي يفتح أبوابه يوميًا من الثالثة عصرًا وحتى الحادية عشرة ليلاً، ويستهدف تجار الجملة والمفرق في الأردن والمنطقة العربية، حيث تم تخصيص اوقات خاصة لزيارة التجار، فيما سيتم تخصيص الفترة من الخامسة مساء وحتى الحادية عشرة مساء للجمهور، كما سيقام ضمن فعاليات المعرض بانوراما الصناعة الأرنية التي تتضمن عرضا فنيا يظهر قوة الصناعة الأردنية، اضافة الى توزيع جوائز  قيمة على مدار الساعة لزوار المعرض تشمل ثلاجات، غسالات وجلايات صناعة أردنية، كما سيقام خلال المعرض ركنا للأطفال مع فريق متخصص وكذلك ركنا للضيافة يتضمن تقديم عينات مجانية من المنتجات الغذائية والحلويات الأردنية.

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