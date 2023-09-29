وزارة السياحة والآثار تحتفل بيوم السياحة العالمي 2023

وطنا اليوم:احتفلت وزارة السياحة والآثار ، باليوم العالمي للسياحة 2023، والذي يصادف في 27 أيلول من كل عام، وذلك تحت شعار ” السياحة والإستثمار الأخضر “.

وإحتفاءً في هذا اليوم، أقامت وزارة السياحة والآثار اليوم الجمعة، العديد من الفعاليات في مديريات السياحة المنتشرة في جميع محافظات المملكة.

وتضمنت هذه الفعاليات إقامة معارض لعرض المنتجات المحلية والحرف اليدوية والحرف والصناعات التقليدية المنزلية والزراعية والمأكولات المصنوعة من سيدات المجتمع المحلي، بالإضافة الى توزيع الحلوى والعصائر على السياح.

ولأهمية الإستثمار بالموارد البشرية، وتطوير التجارب والصناعات المحلية، قالت الوزارة إنها أطلقت العديد من البرامج التدريبية لتأهيل العاملين بالقطاع السياحي، ومزودي الخدمات وأصحاب التجارب السياحية من أبناء وبنات المجتمعات المحلية، والباحثين عن العمل بالقطاع.

وفيما يخص الارقام التي حققها القطاع السياحي هذا العام، وصل عدد السياح القادمين الى المملكة، خلال الثمانية أشهر الماضية من العام الحالي الى 4.5 مليون زائر، وبلغ الدخل السياحي لنفس الفترة 3،651 مليار دينار.

واضافت الوزارة، أن التنوع الجغرافي والطبيعي الذي تتمتع به المملكة، يُعد ميزة لتكون مقصداً للعديد من انواع وانماط السياحة وبشكل خاص المسارات السياحية والتي من خلالها نعمل على إدماج المجتمعات المحلية في القطاع السياحي وتشغيلهم وتفعيل دورهم التشاركي والتنموي.

وأكدت الوزارة استمرارها بالعمل على انشاء وتطوير وتفعيل وديمومة الأماكن والمسارات السياحية التي تمتاز بنسبة التشغيل العالية وخصوصاً في المناطق النائية والبعيدة التي ترتفع فيها نسب البطالة، لرفع المستوى المعيشي للفرد والاسر من خلال ادماجهم واشراكهم.

وفي يوم السياحة العالمي 2023، حددت منظمة السياحة العالمية في شعارها الاستثمارات، باعتبارها واحدة من الأولويات الرئيسية لتعافي السياحة والنمو والتنمية في المستقبل.

وتسلط المنظمة في هذا اليوم، الضوء على الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات الموجهة بشكل أفضل نحو السكان وكوكب الأرض والازدهار، من خلال استنباط حلول جديدة وابتكارية، التي تعزز وتدعم النمو الاقتصادي والإنتاجية.

وأكدت المنظمة، أن يوم السياحة العالمي 2023 سيكون بمثابة دعوة للمجتمع الدولي والحكومات والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف وشركاء التنمية ومستثمري القطاع الخاص، للعمل على استراتيجية استثمار سياحي جديدة.