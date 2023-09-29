عشرات القتلى والجرحى بانفجارين بتجمع ديني ومسجد في باكستان

وطنا اليوم:قتل وأصيب العشرات بإقليم بلوشستان في جنوب غرب باكستان؛ جراء انفجار ضخم هز المنطقة، قبل ساعات من وقوع انفجار ثان داخل مسجد في هنغو التابعة لإقليم خيبر، بحسب الشرطة المحلية.

ووقع الانفجار الأول خلال احتفال ديني بالقرب من مسجد في منطقة ماستونغ بالمقاطعة الجنوبية الغربية، صباح الجمعة، فيما هرعت فرق الإسعاف إلى مكان الحادثة لنقل الضحايا والمصابين.

ونقلت رويترز عن مصدر طبي باكستاني، أن عدد ضحايا الانفجار ارتفع إلى 52 قتيلا وعشرات الجرحى، فيما أشارت شبكة “بي بي سي” البريطانية، إلى أن السلطات تشتبه في أن الحادثة “هجوم انتحاري”.

ولا تزال حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع بحسب صحف، أشارت إلى أن الانفجار وقع حيث كان الناس يتجمعون لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، والذي هو يوم عطلة عامة في باكستان.

ولم تعلن أي جماعة أو جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

وخلال ساعات، تلا انفجار بلوشستان انفجار ثان استهدف مسجدا في منطقة هنغو خلال صلاة الجمعة ما أسفر عن سقوط قتيلين في حصيلة أولية، وفقا لما نقلته رويترز.

وأفادت الشرطة الباكستانية بانهيار سقف مسجد على المصلين في هنغو بإقليم خيبر شمال غرب البلاد إثر انفجار أثناء صلاة الجمعة، دون كشف مزيد من التفاصيل.

وندد وزير الداخلية الباكستاني، سارفراز بوجتي، بالهجومين اللذين استهدفا هنغو وبلوشستان، كما وصفهما بـ”العمل الإرهابي”.

ويذكر أن باكستان شهدت في شهر تموز /يوليو الماضي تفجيرا انتحاريا في خيبر أثناء تجمع لحزب سياسي ديني، تسبب بسقوط نحو 40 قتيلا ومئات الجرحى