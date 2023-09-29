تحت رعاية المهندس سمير الحباشنة والدكتور محمد ابو عمارة مجلة مال واعمال تكرم نخبة من رياديات الاردن

وطنا اليوم:تحت رعاية معالي المهندس سمير الحباشنة والدكتور محمد ابو عمارة أقام المدير التنفيذي لمجلة مال وأعمال محمد فهد الشوابكه وبحضور المدير العام للمجلة يوسف الشوابكة ,الدكتورة فاطمة البابا والمستشار اشرف قطيشات والدكتورة فاطمة العناقرة والدكتورة هبة الخصاونة والدكتورة فاطمة عبيدات والدكتورة نوال الشوابكة والدكتورة سهير شحادة والمهندسة ماجدة الشويات وكوكبة من الرياديات حفلها السنوي لتكريم نخبة من السيدات.. وبمشاركة ودعم من خبز امي وشركة الصباح للمستلزمات الطبية وسقيا البيت الامين واكاديمية حول العالم للاستشارات والتدريب والكرادة والشيف نداء عبيد.

هذا وألقى المدير العام لمجلة مال واعمال الاستاذ يوسف الشوابكة كلمة رحب فيها برعاة الحفل والحضور وتحدث فيها عن مسيرة مال وأعمال الزاخرة بالإنجازات مشيرا فيها إلى شعار مال واعمال الذي ارتبط بتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية “وتستمر المسيرة” مسيرة العطاء والابداع ، كما وهنأ جلالة الملكة رانيا العبدالله الداعمة الاولى للمرأة بمناسبة عيد ميلادها الميمون ومتحدثا عن انجازات الكبيرة وخاصة فيما يتعلق بالمراة.

وبعفويتها المعهودة تحدثت الدكتورة فاطمة البابا مرحبة بالحضور وواصفة كل امرأة منهن بحكاية نجاح ماسية وداعية إلى ضرورة الاستمرار في إقامة مثل هذه الفعاليات الهادفة.

من جهتها هزت الدكتورة فاطمة العناقرة مشاعر الحضور متحدثة في كلمتها عن كممثلة لنساء الشمال حول المرأة الأردنية وخصت سيدات اربد بالحديث واصفة اياهن بالاشجار الباسقة التي تعانق السماء بنجاحهن في مختلف المجالات.

وتحدثت الدكتورة دينا العوران كممثلة لسيدات الوسط موجهة التهنئة لجلالة الملكة رانيا العبدالله بعيد ميلادها ودعت المكرمات إلى الاستمرار بابداعهن ومواصلة عملهن الدؤوب الذي يعملن به.

وتحدثت الدكتورة نوال الشوابكة كممثلة لنساء الجنوب بحديث شجي وموجهة الشكر الجزيل إلى مجلة مال وأعمال على إقامة هذه الفعالية واصفة المجلة بشعلة اقتصادية منيرة متقدة لا تنطفئ.

وتحدث المستشار أشرف قطيشات بكلمة واصف خلالها السيدات بالمجتمع به وقدم سيفا تذكرايا إلى معالي المهندس سمير الحباشنة.

وفي الختام قام معالي المهندس سمير الحباشنة والدكتور محمد ابو عمارة يرافقهما مدير عام مجلة مال وأعمال يوسف الشوابكة والدكتورة فاطمة البابا بتسليم الدروع على الحضور.

السيدات المكرمات:

1. باسمة الصباغ

2. الاستاذة رانيا وهبة

3. د. نعمة الحراحشة

4. بسمة البياري

5. باسمة دعنا

6. الاخصائية انسام صمادي

7. هبة خصاونة

8. د.سوزان عوايشة

9. سجود غزال

10. ولاء مطير

11. فريال كوفحي

12. م.ريهام قطيشات

13. مها الخلايلة

14. ضبية الغزاوي

15. نوال بشير

16. رجاء الربابعة

17. عواطف العكور

18. د.اميره كيوان

19. د.فاطمة الاحمد

20. د.جهاد السرحان

21. د.انتصار شريدة

22. لينا عنبتاوي

23. نوال حسن

24. رنا سليم

25. ايمان بكيرات

26. انعام عكيلة

27. ايمان صافي

28. تمام العزام

29. علياء الخلايلة

30. كريمة البدري

31. سكاب عطيات

32. بسمة هباهبة

33. اروى مقابلة

34. ايمان شاهين

35. د. هناء الشلول

36. د.سوسن خميس

37. د.فيروز الجلامدة

38. الاستاذة الفاضلة مي حمزة

39. د. وفاء عواملة

40. عبلة صبرة

41. م.عصمت الموسى

42. د.فايزة السكرة

43. سناء الفاهوم

44. د.فاطمة ابو الرب

45. خولة اسعد

46. د.فاطمة عبيدات

47. ميرا ابو غليون

48. د.ميسون تليلان

49. اريج ملكاوي

50. فاطمة الصباحين

51. سيرين الشريف

52. الاخصائية شذى عبد الجليل

53. د.بسمة هباهبة

54. الاستاذة الاء دبوبش

55. الدكتورة ايناس بكيرات

56. تمام العزام

57. الاعلامية غفران الزرعيني

58. د.خولة القدومي

59. الدكتورة مرام العنبر

60. شيماء قوقزة

61. د .فاطمة العناقرة

62. م . رنا الاكحل

63. د . حفيظة رسلان

64. فاطمة البابا

65. ميرا ابو مغلي

66. د . ميسون تليلان

67. د . ايمان صبيحات بن خالد

68. نوال بشير

69. د . سهير شحادة

70. ضبية الغزاوي

71. جوليان البصول

72. سوزان ابونعيمة

73. نهلة القرعان

74. المصورة عبير الحواش

الدكتورة حنان القبج