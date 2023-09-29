بوتين يكلف القائد السابق في فاغنر بمهمة جديدة

وطنا اليوم:أعلن الكرملين، الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التقى مساعد الزعيم الراحل لمجموعة “فاغنر” العسكرية، يفغيني بريغوجين، وطلب منه تدريب متطوعين للقتال في أوكرانيا.

وذكر الكرملين أن بوتين ناقش خلال لقائه القائد السابق في مجموعة “فاغنر”، أندريه تروشيف، “كيفية استخدام الوحدات القتالية التطوعية” في حرب أوكرانيا.

ووفقا لما نقلته وكالة “ريا نوفوستي” للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، فإن تروشيف “يعمل الآن لدى وزارة الدفاع الروسية بصفة رسمية”، بعد أن كان مساعدا لزعيم المرتزقة الراحل.

ويُعتقد أن تروشيف، وهو مقدم سابق في وزارة الشؤون الداخلية الروسية، كان “جهة الاتصال الرئيسية بين بريغوجين ووزارة الدفاع”، خلال الحرب في أوكرانيا.

وكانت “فاغنر” تقاتل مع الجيش الروسي في حرب أوكرانيا، لا سيما في باخموت، المدينة التي كانت مسرحا لأعنف المعارك الدائرة شرقي البلاد.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، فإن تروشيف يعد أحد الشخصيات العامة القليلة في “فاغنر”، التي “لم تكن مدرجة في قائمة ركاب الطائرة” التي سقطت شمال غربي موسكو، وأودت بحياة بريغوجين.

ويعد تروشيف من المقاتلين المخضرمين في القوات الروسية، وشارك في حروب روسيا في أفغانستان والشيشان، ويتحدر من مدينة سان بطرسبرغ، مسقط رأس بوتين، والتقطت له عدة صور برفقة الرئيس.

ووصف الاتحاد الأوروبي في وثيقة صادرة عام 2021، تروشيف بأنه “المدير التنفيذي” لمجموعة “فاغنر”، وأحد الأعضاء المؤسسين لها.

وقال الاتحاد الأوروبي حينها، إن “تروشيف متورط بشكل مباشر في العمليات العسكرية لمجموعة فاغنر في سوريا