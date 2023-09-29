بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميلين سلامة وفريز

منذ 30 ثانية
وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميلين سلامة وفريز

وطنا اليوم:أعلن وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين، تعازيه للأسرة الصحفية والإعلامية في وفاة الزميلين الصحفي نضال سلامة والمخرج زيد فريز اللذين انتقلا إلى رحمة الله تعالى الخميس.
المبيضين استذكر مناقب الفقيد الزميل سلامة وإسهاماته طوال مسيرة حافلة بالعطاء في العمل الصحفي، معربا عن تعازيه الحارة ومؤاساته لعائلة الفقيد والأسرة الصحفية الأردنية، سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.
كما استذكر المبيضين الزميل المرحوم المخرج زيد فريز، ومناقبه وإسهاماته في إخراج وإنتاج عدد من البرامج والمسلسلات التي تم بثها على شاشة التلفزيون الاردني، وعدد من محطات التلفزة العربية، معرباً عن تعازيه الحارة ومؤاساته لعائلة الفقيد والأسرة الإعلامية الأردنية ، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:19

ولي العهد يرعى حفل ختام مهرجان الأردن لسباقات الهجن والشعر النبطي

06:49

مهرجان أردني فلسطيني في لوس أنجلوس بعنوان “العودة الى الجذور”

23:31

عملية انزال جرت قبل ساعات بالقرب من الرقة السورية

22:57

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يمنح نفاع وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

22:53

انتقل الى رحمة الله تعالى الأستاذ محمد عبيدات شقيق الدكتور ذوقان عبيدات

22:39

البريد الأردني يحذّر من الإستجابة لرسائل مزّيفة منسوبة له

21:00

وفد يمثل جمعية عملية ابتسامة العالمية يزور مستشفى الجامعة الأردنية

20:59

السقاف تؤكد على تعزيز مكانة الصناعة الوطنية إقليمياً وعالميا

20:44

وزير الداخلية يفاجئ مكتب أحوال وادي السير

20:32

قتيلان في إطلاق النار داخل مستشفى في روتردام

20:26

قبول 1155 طالبا وطالبة في تخصص الطب بالجامعات الرسمية

20:15

ضبط كميات كبيرة من المخدرات بحوزة 10 تجار

وفيات
انتقل الى رحمة الله تعالى الأستاذ محمد عبيدات شقيق الدكتور ذوقان عبيداتالزميل الصحفي نضال سلامة في ذمة اللهوفاة الإعلامي والمخرج زيد فريزوفيات الخميس 28-9-2023شقيق النائب فراس القضاة الدكتور كمال القضاة رئيس مجلس إدارة بورصة عمان في ذمة الله